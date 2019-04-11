蔡英文總統面對賴清德在黨內挑戰她的民進黨籍總統候選人資格，強勢反擊，10日在臉書發文表示「捍衛本土政權」就是她的任務。然而既然有本土政權，顯然有非本土政權存在才對，否則如果每個黨執政都是本土政權，何需捍衛？那誰是外來政權？

目前國內有可能贏得執政權的政黨，除了蔡英文所屬的民進黨，只有國民黨，因此蔡英文暗指的外來政權，明顯矛頭對準了國民黨。但如果國民黨是外來政權，那是否表示蔡英文到現在，還是認為中華民國是流亡政府、是外來政權？

2010年5月25日蔡英文首度宣稱中華民國是流亡政府，但2011年10月8日她改口說總統直選好幾次後中華民國政府已經跟台灣的土地與人民結合在一起，否認了外來政權說，但如今又提到本土政權一詞，反映她並未真正徹底否認外來政權說。

台灣在1945年以前被日本殖民，1945年起中華民國光復台灣，國民黨做為當時中華民國的執政黨也隨之進駐台灣島，國民黨與中華民國是同時進入台灣的，所以對於獨派台灣人來說，如果要認定國民黨是外來政權，顯然也必須把中華民國當成外來政權，反之如果認為中華民國不是外來政權，那也沒有理由認定國民黨是外來政權。

然而蔡英文總統已身為中華民國總統，還想要爭取連任繼續做這個職位，有義務回答，到底相對於她口中本土政權的外來政權指的是誰？如果是國民黨的話，跟國民黨同時間進入台灣島的中華民國是不是外來政權？一個民主國家內的所有合法政黨執政了，都是本土政權，沒有一個政黨可以獨占本土政權地位，將其他政黨扣上非本土的帽子予以抹黑。更沒有理由可以自以為是唯一的本土政權，就為所欲為，假借保衛本土、保衛自由民主為名，行威權獨裁之實，獨斷專行，打壓異己。

(中時 )