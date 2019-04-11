「2019首屆和平統一融合發展論壇」13日在台中登場，遊行傳單與中市府警察局的核定的「將有警車開道」公文外流，且邀請曾鼓吹武統論的旅美社會學家、中國人民大學重陽研究員李毅發表「一國兩制」台灣方案演講。消息一出移民署已限令其出境。陸委會更表示，未來將嚴審，且「不歡迎」也不准陸方推銷「習五條」的這類人士來台。

據了解，李毅這是第4度來台，並在4月9日入境。陸委會副主委邱垂正於記者會上表示，經移民署了解，李毅具有美國長期居留證件，是以第三類觀光申請來台自由行，大陸人士來台不得從事與許可目的不符活動，自由行依規定不得參加任何政治性質活動，包括遊行與抗爭，陸委會依規定，建請移民署廢止入境許可，註銷出入境證件，予以註記，未來再申請來台時將嚴審。

邱垂正指出，過去在台灣有統派相關活動，政府尊重言論自由，但是作為兩岸主管機關，對於要消滅中華民國實施「一國兩制台灣方案」主張，「我們不歡迎 」。對於陸方來台參與這些活動的人士未來都會加以限制，不準入境。

邱垂正強調，不歡迎不尊重台灣主流民意及兩岸現實的大陸人士在台推銷「習五條」。對於少數呼應「習五條」、並配合在台舉行相關活動的國人，還是要再次呼籲國人堅守國家主權，自由民主價值，才是真正捍衛中華民國。希望國內各界人士注意觀感不要參加為中共主張背書的活動，落入中共統戰分化陷阱。

(中時 )