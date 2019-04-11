小薰、王棠云、小樂、林映唯出席手機上市記者會。（華為提供）

小薰、王棠云、小樂、林映唯出席手機上市記者會。（華為提供）

王棠云出席手機上市記者會。（華為提供）

鄭人碩去年9月與結婚兩年的老婆離婚，當時傳出是合作電影《寒單》小薰介入，兩人日前也正式認愛，小薰今（11日）與王棠云、小樂、林映唯等人出席華為新手機上市記者會，她受訪時表示，「我會點頭是因為他在我生日時寫了那張卡片，寫卡片這種行為跟他人真的很不搭嘎，他那麼接地氣的人，會做那麼細心的事 ，還滿讓我感動的」。定情日是在她生日（2月27日）、農曆春節後。

至於她被傳介入鄭人碩上一段婚姻，加上兩人公開戀情時間點也很接近，她因此被貼上小三標籤，對此，小薰大方說：「這東西我知道你們一定會問，我不想多說什麼，多說了，人家會說反正被爆出來就是那樣。我認為過去的事情就是過了，我們心知肚明並沒有做出這樣的事就好了」。她知道有些人祝福他們，也有些人沒有那麼看好，但兩人共識是一樣的，那麼開心最重要。

她說當然希望兩人戀情走到完美結局，「但沒有人知道明天的事，把握當下最重要」。她也不會閃婚，覺得還要再多相處，至少要交往一年、兩年以年來計算，才能真正看清楚這個人。她說最近兩人真的滿忙的，所以聯絡方式都是用手機居多，雖然還是有約會，但見面機會相對不多。

余文樂嬌妻王棠云也現身，她去年五月生下寶貝兒子Cody，升格媽咪後，手機裡也塞滿兒子照片，也會揪老公拍些搞笑影片，但顧及老公形象沒公開，只有自己默默收藏。是否會想拼第二胎？她說：「當然一直都想，會生，但隨緣，沒有計劃什麼時候生。」

(中時 )