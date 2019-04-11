哈平遠。（中天提供）

ㄚ頭上節目。（中天提供）

中天綜合台《麻辣天后傳》12日晚11點播出主題「單親家庭的蝴蝶效應，明星不能說的暗黑童年首次公開」，邀羅美玲、詹子晴、哈平遠、呂欣晏分享單親家庭成長經驗。哈孝遠姊姊哈平遠透露，父母從小爭吵不斷，她12歲、哈孝遠6歲時離婚，監護權判給爸爸，當時媽媽幫她收拾行李，叮嚀她要從此刻長大。

她說，媽媽還告訴她要好好照顧弟弟，接著送她和弟弟到爸爸公司樓下，並說他們新阿姨也在同間公司，「我媽媽說『妳記好，我們家就是她破壞的』」。 哈平遠坦言，當時年紀小不懂事，感受到媽媽的怨恨，她不自覺受到影響，「她要我討厭她（新阿姨），我就討厭她」。

從父母離婚，哈平遠笑稱個性從「小公主變暴龍」，她說小時候是爸媽心肝寶貝，卻被迫須一夜長大，自我防衛能力變強，就讀國小的哈孝遠一旦被欺負，她便會以暴制暴，直奔學校打欺負弟弟的人，「因為這世界上沒有其他人了，只有我能保護他」。哈平遠說，有次發現爸爸打弟弟，她立刻衝上前狠揍爸爸，兩人扭打成一團，她被打得鼻青臉腫，至今還留有傷疤，「我眼睛裡還有一條很嚴重的血痕。」

哈平遠自爆曾想放火燒爸爸家，哈孝遠立刻跑去找媽媽：「姊姊瘋了！」媽媽才想辦法把她轉學，安排住校。護弟心切的她，只要哈孝遠打到她宿舍哭訴，她就會翹課回家找弟弟。因父母離異對哈平遠造成影響，讓她對婚姻有不信任感，「很多男生被我分得莫名其妙，只要他說想結婚，我就馬上分手」。

單親家庭出身的詹子晴說，爸媽在她7歲時離婚，記憶中爸媽吵架都是為了弟弟，「我覺得弟弟是惡魔，小時候生活像小公主，但弟弟出生後，就沒人愛過我。」她坦言曾恨過弟弟，但國中後開始釋懷，「有時候我想念爸爸，我是有回憶的，但弟弟沒有任何爸爸的記憶」。她透露爸媽離婚後，媽媽為避免爸爸搶走小孩，曾遠赴日本、韓國親戚家寄住，直到20歲才再與爸爸重逢，但已經對爸爸毫無感情，「他完全沒有變，連衣服都是我小時候看過的衣服，那種感覺很怪，已經十幾年沒見，他還是一模一樣，很像鬼魂」。

當時詹子晴開始上節目，已經小有名氣，爸爸對他們吹噓有個農場，想照顧他們，詹子晴說：「他說如果我不相信，可以叫電視台去拍，我們就真的去他的莊園拍攝，他還幫我過生日。」經過這次拍攝，詹子晴相信爸爸有莊園，爸爸還買車送她當生日禮物，「可是後來爸爸都說在忙，要我先付一下車貸，所有貸款都是我在付」。

不僅如此，詹子晴發現爸爸常藉口在忙，讓她找不到人，她有次忍不住打去莊園找爸爸，「我就說請問老闆在嗎？我是他女兒，對方就很疑惑，我解釋說是上次電視台有去拍攝的，他就說他（爸爸）不是老闆啦！」這時才知道是一場騙局，爸爸當時和莊園同事說，希望讓女兒覺得他過得很好，請大家圓他一個夢，詹子晴完全被蒙在鼓裡，她為此大發雷霆，不再和爸爸聯繫。更多精彩內容，請鎖定週一至五晚間11點中天綜合台36頻道《麻辣天后傳》。

(中時 )