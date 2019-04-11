歐洲科學家分離出一種獨特的細菌，能夠以甲烷(CH4)為食，這是一項興趣的發現，因為這種細菌可能可以對抗日益嚴重的溫室效應。

新阿特拉斯報導，氣候暖化是全球危機，其中二氧化碳是含量最多的溫室氣體，然而甲烷也不遑多讓，雖然它的含量少，但是溫室效應效果比二氧化碳要強，大約是二氧化碳的25~30倍，而且更糟的是，全球甲烷的釋放速度正在提升中，因為包括永凍土、湖泊底部、沼澤地，都因為氣溫逐步升高而釋放更多甲烷，比如水庫，釋放的甲烷就比1970年代要增加25%。因此儘管它在大氣濃度遠低於二氧化碳，但人們仍然非常關注它的存在。

維也納大學發現的一種甲烷氧化細菌，可以把甲烷給代謝掉。(圖/維也納大學)

乳牛也是眾所周知的甲烷來源，不管是牛隻放的屁或是打的嗝，都因為腸菌的細菌作用而造成甲烷。畜牧學家也在想辦法抑制牛隻甲烷的排放量，包括調整牠們的飼料，結合海藻或熱帶葉子，改善腸道細菌種類，這是一個方法。

但是如何應對已經存在於大氣中的甲烷呢？科學家相信，既然土壤微生物會產生甲烷，那麼按理說，也應該存在會利用甲烷做為能量的微生物，這一直都是生態平衡的法則。科學家真的找到了可吃掉甲烷的細菌，學名叫做Methylocapsa gorgona，暫時稱為甲烷氧化細菌。

維也納大學的邁克‧華格納(Michael Wagner)說：「這種甲烷氧化細菌是一種根瘤菌，有許多特質非常令人驚訝，它能夠從空氣中的甲烷中獲取所需的能量，似乎不太在意甲烷的濃度。同時，除利用甲烷以外，它也會再利用二氧化碳、一氧化碳、氫氣、氮氣和氧氣來提供其新陳代謝。

與其他根瘤菌不同的是，它不住在泥土裡，而是空氣中，它是個好事也是壞事，因為它可以代謝空中的的甲烷，但它也脆弱被破壞，容易受到人類活動的影響，所幸它的分布範圍很廣，研究人員從亞洲到北美都有找到菌株。科學家打算利用基因工程，來開發更有效果的細菌。

(中時電子報)