去年10月，台鐵第6432次普悠瑪列車發生翻覆意外，奪走18條性命、267人受傷，其中台東董一家8人因參加二女兒喜酒宴會，而搭上這班死亡列車，二女兒在事發後徹底崩潰自責。資深藝人郭美珠近期在臉書發文，提到過去曾和董家長期接觸，事發後也不斷關心，她也在PO文中曝光家屬近況。

郭美珠在臉書PO文一開頭就痛罵：「執政黨無能， 台鐵無恥」，批評台鐵對普悠瑪事件的處理，以及提到董家二女兒的狀況。郭美珠說，董家人是為去喝二女兒的的喜酒，才回台東搭上這一班死亡列車， 一次送走8位親人，最小的姪女僅9歲。一場意外，讓董家人家中現在只剩下2姊妹以及哥哥、嫂嫂，而且要不是因為哥哥、嫂嫂要去廈門娘家向其岳父祝壽，才逃過一劫；長女則是已經嫁到高雄，因此當天吃完喜酒後，就直接回高雄。

郭美珠透露，當時董家二女兒得知噩耗時，她當場將自己用身體摔地上 ，「前摔、後摔，摔了一身傷」，幾乎當場都快把自己給摔死了，因為她相當自責，認為自己是兇手，哭喊著想把自己摔死。

後來，有一群修道人到那邊要去做法會， 有一個通靈的人對董家二女兒說，她爸爸要跟她講話，由於那通靈的人跟董家不熟，可是卻能一一叫出其名字，一看到此現象，董家二女兒才慢慢的停止想摔死自己激烈的行為，比較能平復下來聽通靈人講話。

郭美珠說，董家二女兒之後跟著這群修道人學佛，雖然不再自殘，但是從此沉默寡言，而且會沒有原因看到東西就猛吃，郭美珠形容：「一整天都在吃，好嚇人。」

郭美珠說，董家人因為一次失去8個人，外界比較關注，但其實罹難者中有很多是一個家庭的頂梁柱，連辦喪事都有問題，這讓她話鋒一轉，怒道：「台鐵到現在還在推責任」。

郭美珠感歎，因為心疼罹難者家屬，選擇出來發聲關心，她批政府拿納稅人的錢去外國當散財童子，卻不幫忙自己的同胞不，卻每到到了選舉的時候，才會來拜託人民。郭美珠也希望大眾，能再多重視與監督該意外。

資深藝人郭美珠近期在臉書發文，提到過去曾和董家長期接觸，事發後也不斷關心，她也在PO文中曝光家屬近況。（圖/翻攝自 台灣阿姐郭美珠FB）

(中時電子報)