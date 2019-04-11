高雄市長韓國瑜訪美到哈佛大學座談，但遭大陸民運人士王丹指哈佛沒邀請。哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明澄清表示，去年底在高雄與韓國瑜見面時，已邀請韓到哈佛大學座談與演講。對於王丹不明就裡「黑韓」，國民黨台北市議員羅智強在臉書直批王丹：「沒水準的民進黨打手」。

哈佛大學邀請韓國瑜到校座談與演講，原本美事一件。但王丹隨著民進黨「黑韓」風潮，突指哈佛大學沒有邀請韓國瑜，迫使哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明需出面澄清。羅智強除指責王丹無端生事「搞到哈佛得出面」，亦挖出王丹往日爭議言行如：「不好色是人格缺陷」、「拿陳水扁40萬美元」等，指「你是要丟臉丟到什麼程度！」、「沒水準的民進黨打手！」。

網友留言建議王丹：「若對台灣有那麼多意見，是否該回去他的祖國了？」、「擁護民進黨.....只會讓自己失去民運人士的身份」、「真的很白目！太不識相了」。

(中時電子報)