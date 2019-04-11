201904010中天新聞 王丹質疑演講規格 韓國瑜怒：勿淪綠打手

高雄市長韓國瑜日前率市府交流團啟程訪美，將在哈佛大學與美方學者進行「閉門會談」，未料民運人士王丹就發文質疑演講性質，不只韓國瑜怒斥希望他別淪為綠營打手，少扯台灣事情，連女星熊海靈也怒了，在臉書發文開嗆王丹：「台灣的內政到底關你什麼事？」

身為演藝圈韓粉之一的熊海靈，繼上回以新加坡友人直擊影片，澄清網路抹黑「韓國瑜一走，在星水果秒下架」流言後，這次見到王丹質疑韓國瑜哈佛演講性質，又再一次地仗義執言。

熊海靈。(本報系資料照)

她日前在臉書PO出87字文章反嗆：「王丹台灣的內政到底關你什麼事？你是民進黨的打手嗎？還是哈佛根本就不要你？你到底是中國人？還是美國人？還是像民進黨一樣有事就落跑？有種加入民進黨，我就給你一個讚，吃飽了撐著嗎？」

接著熊海靈PO文直指「英雄梟雄狗熊」，稱若王丹是狗熊，韓國瑜當然就是英雄，熊海靈一席話讓韓粉看了大呼過癮，紛紛按讚留言「拿人錢財與人消災，造孽啊」、「王丹非常的失意又流亡，刷存在感」、「因為他是哈佛邊緣人」。

(中時電子報)