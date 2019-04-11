主持人和嘉賓。（民視提供）

主持人阿翔。（民視提供）

玩得很認真。（民視提供）

《綜藝新時代》製作單位到香港取景，特地到知名地標「維多利亞港星光大道」錄製，星光大道近日才重新開幕，節目搶得錄影先機，新開幕的維多利亞港讓浩翔大呼風景美麗，他們也期許走過香港星光大道，今年靠《綜藝新時代》再踏上金鐘星光大道。

本集遊戲中，藝人挑戰國際足球明星「梅西」都踢了無數球才踢進的守門員機器人，面對高難度的機器人，想贏的阿龐拼命拿錢塞在機器人身上想賄絡它，浩子氣得大罵：「亂來！」說完後把錢收到自己口袋，讓阿龐還沒拿到過關獎金就先花了一筆冤枉錢。

下一站到香港杜莎夫人蠟像館，是許多旅客必拜訪景點，館內蠟像逼真，浩翔現場上演「荒謬蠟像館」，浩翔扮成蠟像站在館內以假亂真，測試是否有遊客會上前跟他們拍照，扮演蠟像除身體不能動外，呼吸節奏也要緩慢，以免被發現是真人。

香港媳婦廖家儀參與節目錄影，事後誇節目遊戲好玩，「浩翔他們不是正常人，瘋狂方式玩遊戲，我每次套話都沒有用，連計程車司機都被收買，這節目真的好硬喔」，愈難的遊戲他們愈瘋狂，她說當媽媽之後很久沒這樣瘋狂，像被開啟開關，製作單位以後來香港一定都要找她上節目。

(中時 )