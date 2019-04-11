美國職棒開季一週多，有令人驚豔的黑馬，也有不出意料的老牌勁旅，本週達人從數據面為彩迷嚴選三支適合投注「大分」、「雙」以及「勝分差7+」三種玩法的隊伍，期待能成功串關拚得獎金！

我們先從大分來談：翻開團隊總得分榜，水手(12場98分)、道奇(11場87分)、小熊(10場72分)依序是火力前三強的球隊。他們單隊的場均得分就已接近一般棒球開盤大小值7.5分，意味著出賽時靠單邊就突破總分大分機率不低，因此追「大」甚是合理！

再細究三隊迄今逐場比賽賽果：水手開季至今12戰中9役得分輕鬆破10，道奇則為11場有6也過半，小熊10場更是多達8場出現總分上雙的打擊戰，如果追著這三隊買大，過盤率24/33可超過七成，不難輕鬆笑納獎金入袋。而在這33場比賽當中，三隊共出現9場輸或贏分超過7分的內容，也就是「7+」機率也來到將近三成，可說是頗為集中，鎖定高賠率的勝分差來包牌或串關也有機會以小博大賺取高額獎金。

攻擊力強的隊伍靠進攻拚戰績，「大分」和「7+」常有機會伴隨著出現。而在過去我們曾經提到，出現打擊戰時，小球戰術慢慢推進所導致的一分差決勝機率就降低許多，將這個觀念推及到「單雙」玩法，理當押寶賠率較高(通常為2.05倍)的「雙」選項，於是乎，開季這三支得分能力強悍隊伍帶出的三種投注策略就很清晰明瞭，值得彩迷大膽跟牌。

水手、道奇、小熊在本週六起的三連戰系列賽中，不約而同將在主場分別面對太空人、釀酒人、天使，其中太空人與天使現階段屬於投手壓制力較強，本身打擊力偏弱的隊伍，對上述觀點持保留態度的彩迷，不妨試試「主隊大」的投注選項，達人認為仍有不低的過盤機會。

(中時電子報)