本週英超重頭戲，首推週日晚上11點半的「紅藍大戰」，「紅軍」利物浦坐鎮安菲爾德，迎戰力拼前4名歐冠資格的「藍軍」切爾西，關鍵時刻關鍵對碰，不禁令球迷想起兩隊在2013-14賽季倒數第3輪的經典之戰，利物浦想要首度舉起英超冠軍盃，必先剋服心魔，掃除藍軍障礙。

13-14賽季倒數第3輪開打前，利物浦以80分積分排在榜首、曼城77分排第2、切爾西75分排第3。利物浦當年也是主場出賽，由於有3分的領先優勢，只要不輸給切爾西，爭冠仍將處於主動的有利位置；而切爾西爭冠仍未絕望，贏球可拉近到2分差距，因此當年的這場「紅藍大戰」格外緊張刺激，引人入勝。

紅軍當時的總教練是羅傑斯（Brendan Rodgers），陣中擁有隊長傑拉德（Steven Gerrard）、剛來第一個賽季的巴西中場庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）、以及最終分列射手榜前兩名的蘇亞雷斯（Luis Suarez）和斯圖里奇（Daniel Sturridge），非常有希望奪下隊史首座英超冠軍。然而，面對穆里尼奧（Jose Mourinho）領軍的切爾西採用密集防守策略，紅軍壓著對手進攻卻始終徒勞無功，反被藍軍在上半場傷停補時階段，趁著傑拉德在後場接球時滑倒，由登巴巴（Demba Ba）截球成功，單刀破門得分。下半場紅軍繼續狂轟仍不得要領，終場前被藍軍在傷口上灑鹽，由托雷斯（Fernando Torres）在半場斷球後與隊友威廉（Willian）如入無人之境，最終將比分定格在2：0。

輸球後的利物浦被曼城追成同分，但由於得分球差大幅落後9球，倒數第2輪作客水晶宮必須大勝才有機會追上，結果在3：0領先的情況下被水晶宮追成3：3平手，利物浦連續兩場失分，而曼城同時則拿下2連勝。就這樣，冠軍拱手讓人，紅軍隊史首座英超獎盃還得再等等。

本季到目前為止的排名湊巧與當年相同，但實際的情況略有不同，紅軍多賽曼城1場領先2分，也就是說失分其實比曼城多，爭冠的主動權握在曼城手上；切爾西落後利物浦16分，已無機會爭冠，但3、4名的歐冠名額面臨熱刺、兵工廠和曼聯的激烈競爭，每1分積分都十分重要；本週的比賽是第34輪，利物浦踢完切爾西後的4輪對手相對容易，而曼城接下來還有對熱刺和曼聯兩場硬仗，要全勝絕非易事。

紅軍當年的毛病在防守，踢完33輪失40球，而本季在補強了中衛范迪克（Virgil van Dijk）和門將阿利森（Alisson）後，33輪只失20球，82分積分也比當年同期的74分多了8分，這個分數甚至在2015-16賽季已足夠奪冠。藍軍當年的主帥以防守戰術聞名，當時仍有機會爭冠自然更加保守，而如今的教練薩里（Maurizio Sarri）更重視進攻，儘管進球數在Big 6敬陪末座，但主要是藍軍沒有找到一個適合的世界級前鋒有關，進球重任反而落在邊鋒阿扎爾（Eden Hazard）身上。

這場比賽對雙方都很重要，因此有理由相信彼此都會更保守一些，出現低比分的機率較高。利物浦近年對戰切爾西處於下風，近16次交手只拿下2勝，主場更是5和3敗8連不勝。不過歷史僅供參考，紅軍本季頗有冠軍相，破除心魔此其時也，小勝可期，推薦2.5球小分，利物浦小勝1：0或2：0。

(中時電子報)