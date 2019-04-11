大鵬灣觀光產業聯盟搭上春遊補助順風車，與13家民宿、7家伴手禮等業者合作，加碼送出價值破千元的福袋。（謝佳潾攝）

交通部觀光局為延續前波暖冬補助熱潮，特在4至6月間推出春遊補助，讓遊客在專案期間的每周日至周四享有住宿優惠，而大鵬灣觀光產業聯盟順勢搭上順風車，與13家民宿、7家伴手禮等業者合作，加碼送出價值破千元的福袋，盼藉此讓大家知道東港不只有3寶。

大鵬灣觀光產業聯盟近年致力推動東港、大鵬灣、林邊、小琉球等地觀光，且還規畫多項在地小旅行行程，盼讓遊客能深度遊東港，認識除黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子等東港3寶外的珍寶，而此次搭上春遊補助順風車獲不少在地業者支持，願意「半買半相送」合作送福袋。

在聯盟的號召下，共有13家民宿、7家伴手禮業者攜手合作推出500組價值破千的福袋，內有鮪魚鬆、海苔魚酥、蕃薯餅等9種小禮品，遊客只要使用春遊專案，1間房間不僅能折抵500元，還能免費獲得1組福袋。

「這麼大包！你們會不會賠錢？」民宿業者張詩宜指出，其實在加入免費送福袋行列前，因未知效益如何而有點猶豫，但為讓東港更廣為人知，決定認購40組送房客，而送出至今，不少遊客相當驚艷福袋的豐富度，每個拿到的人都興奮不已。

她說，至目前為止，春遊補助的詢問度還沒有前些波補助的高，但相信福袋會有所加持，且若40組福袋全數送出，不僅代表淡季平日的住房率有提高，同時也表示在地伴手禮讓更多人知曉，相輔相成的成效勢必能增加東港的知名度，也讓東港觀光機能更完善。

(中時 )