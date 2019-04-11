18-19 NHL季後賽已於4/11(四)火熱開打，分居大西洋區第二與第三的波士頓棕熊與多倫多楓葉將於首輪狹路相逢。這將是兩隊第16次在季後賽交手，過去15次系列賽，楓葉雖然取得8勝7敗的優勢，但在1959年後的5個系列賽都是棕熊勝出，今年楓葉能否擺脫棕熊的糾纏或繼續被玩弄於熊掌之中呢?

棕熊主力陣容與上季相去不大，最大的補強是季前簽下前島人門將哈拉克(Jaroslav Halak)來分擔拉斯科(Tuukka Rask)的防守重責，本季兩人分別先發37及45場，場均失球都在2.5球以下，是棕熊本季能持續保持優異防守品質的關鍵因素。棕熊不僅防守出色，進攻端也相當強勢，本季防守效率前五的隊伍中，只有棕熊的場均進球超過3球，貢獻最多的是生涯首次單季得分破百的馬尚德(Brad Marchand)，在其他兩支攻擊箭頭柏傑龍(Patrice Bergeron)與帕斯特納克(David Pastrnak)因傷缺陣期間，馬尚德扛起了進攻重責，多次關鍵的表現讓棕熊戰績不受傷兵影響，在東部排名僅次於坦帕灣閃電。

楓葉上季的攻擊重心里姆斯戴克(James van Riemsdyk)本季琵琶別抱，但球團補進的明星中鋒塔瓦雷斯(John Tavares)，讓楓葉進攻火力比上季更兇猛，本季場均進球來到3.5球，高居聯盟第四。而楓葉的防守是球隊戰力較弱的一環，過去兩季季後賽都在首輪被淘汰，13場賽事共被進了39球之多。球團在今年明星賽後從洛杉磯國王交易來後衛穆茲津(Jake Muzzin)補強殘破的後防，但二月底又一口氣傷了德莫特(Travis Dermott)及賈汀納(Jake Gardiner)一雙後衛，錯過藍線陣容磨合的黃金時間，即便兩人已於例行賽尾聲重返賽場，但沒有太多時間整合的團隊戰力能發揮到什麼程度，也關係著楓葉本季能在季後賽走多遠。

在密集的季後賽賽程中，門將的體能調節尤其重要，擁有兩名穩定門將的棕熊在防守端明顯佔上風。此外，棕熊的後衛群如卡羅(Brandon Carlo)都非常擅於身體對抗，將對楓葉的鋒線造成不小的麻煩，從本季棕熊對戰楓葉4場賽事中只被攻進10球就可知端倪，棕熊顯然對這支同區勁敵的進攻有對應之策。除非楓葉能有爆炸性的表現，否則仍看好攻守兩端較穩定的棕熊能在這個系列賽勝出。

系列賽預測:波士頓棕熊4勝2負晉級

(中時電子報)