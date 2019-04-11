小琉球美人洞出現疑似自由潛水客綁樁珊瑚破壞生態情事。（靠北潛水提供）

小琉球美人洞出現疑似自由潛水客綁樁珊瑚破壞生態情事。（靠北潛水提供）

小琉球美人洞出現疑似自由潛水客綁樁珊瑚破壞生態情事。（靠北潛水提供）

小琉球因擁有得天獨厚的自然生態環境，近年來不僅爆紅成為超夯旅遊景點，更是不少潛水客的熱愛潛點之一，但日前卻有潛客發現、疑有自由潛水客為方便而拿繩索及D字環在活體石珊瑚「綁樁」，怒而拍照存證並放上臉書粉專《靠北潛水》痛批破壞生態。

潛客將照片放上臉書後，馬上引起網友一陣撻伐，潛水愛好者見到繩索及D字環直接綁在活體珊瑚上，非常不能苟同地怒罵「低能到令人火大」、「這真的是王八蛋」，有的還無奈地留言「珊瑚、石頭傻傻分不清楚」，但也有人說「把他解開放水流就好」。

資深潛水客指出，其實自由潛水客都會綁繩索來方便上下水面，但是正常的都是綁在石頭上，而不是珊瑚，綁在珊瑚上很明顯的就是有破壞生態的疑慮，這不僅是專業潛水客看不下去，相信守護海洋的愛海人士也不能接受。

據發展觀光條例指出，損壞觀光地區或風景特定區之名勝、自然資源或觀光設施者，有關目的事業主管機關得處行為人新臺幣50萬元以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用。其無法回復原狀者，有關目的事業主管機關得再處行為人新臺幣500萬元以下罰鍰。

當地居民指出，小琉球隨著觀光產業興起，自然生態也陸續傳出遭破壞的噩耗，如海龜遭騷擾事件層出不窮，而這次又發生活體珊瑚疑遭潛水客綁樁，期盼政府相關部門能硬起來執法，避免生態再受侵害。

(中時 )