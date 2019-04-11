(22:17更新，補充賽後球員說法)第14季WSBL女子超級籃球聯賽3戰2勝制的冠軍賽第2戰，國泰和稍早2連勝收下季軍的台元一樣，在一勝領先下避免夜長夢多而全力於第2戰求勝，首節打完國泰小幅領先3分，並在第2節奠定15分領先勝基，儘管第3節國泰出現亂流，加上電信進攻火力全開而讓雙方分差只剩2分，決勝節國泰挺住壓力，透過防守帶動進攻，順利76：64收下冠軍賽第2勝、以整季17戰全勝之姿完成9連冠。

國泰「小丁」林育庭繼昨役18分之後，今天23分再度是全隊最高分，她並抓下11記籃板、送出6次助攻，獲選為本季冠軍賽最有價值球員(MVP)，球隊13座冠軍她就參與了6冠，她說：「這是我WSBL第一座冠軍賽MVP，除了很開心，想不出其他語言來形容了。」

林育庭這些年的成長教頭鄭慧芸看在眼哩，認為現在的「小丁」穩定性及球場上的智慧都更高了，林育庭表示：「我想我的成長就是能夠很快調整，例如昨天我表現很不好，我就針對一些問題在今天修正過來，現在自己是球隊中生代主力，從學妹變成學姐，自然要做好榜樣。」

國泰帶著15分領先進入下半場，第3節曾49：31領先多達18分，但接下來電信以16比0攻勢結束第3節，將分差縮小到2分，國泰更是難得出現單節只有8分的個位數得分；第4節開始國泰利用防守先止住失分，再伺機於進攻上添分數，再度回到雙位數安全領先，順利守住勝利。

國泰本季例行賽15場加季後賽2場都拿下勝利，以全勝之姿奪冠，賽後總教練鄭慧芸笑說：「帶隊真的有不能輸的壓力啊！現在決定讓大學隊也上來打WSBL，就是希望年輕球員有更多經驗，目標是她們能往國際舞台前進，也很開心今天比賽這麼多人進場，雖然第3節表現不理想，就當作是老天爺給的考驗，很感動選手們都很乖、聽話，努力做到我要求的表現。」

今天同樣攻下23分的「超級新秀」陳薇安，坦言自己今天罰球9罰3中，甚至出現連續罰球不進的窘境很不應該，她笑著說：「平常球隊規定罰球連續不進就要請大家喝飲料，以我今天的狀況，應該要請比較貴的星巴克了吧！」

國泰女籃除了第5季WSBL短暫退出未參加以外，其餘13季都帶走冠軍，從第6季到目前第14季都帶走冠軍，歡慶今年隊史成軍50周年紀念。

本季回歸電信的徐千惠，繳出15分、16籃板、5助攻出色成績，黃湘婷10分、10籃板，菜鳥林玉書也貢獻10分。

(中時電子報)