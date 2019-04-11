移民署11日指出，大陸來台學者李毅，在台活動不符申請事由，內政部移民署已作廢李毅入出境證，並限令本日出境。媒體報導，有消息傳出移民署已掌握李毅行蹤，不過移民署台中專勤隊否認，專勤隊表示，移民署必須先找到人，將廢止入境許可的處分書依法送達，才能確定要怎麼作。

移民署台中專勤隊表示，若是今天零時以前能找到李，將「廢止入境許可處分書」合法送到他手上，他自願配合出境是最理想的狀態。若李毅不配合，將有兩種作法。一為認定他有危害國家利益，馬上強制他出境；另一種則是「限令出境」，也就是給李10天的期限，讓李在10天內自願離台，屆時若他不配合出境，移民署才會強制他出境，不過兩種作法要採取那一種，移民署台中專勤隊表示表示「必須先找到人才能確定」。

聯合報報導，移民署台中專勤隊表示，至今晚8時為止，李毅仍行蹤不明，《台灣地區與大陸地區人民關係條例 》規定，廢止入境許可的處分書尚未合法送達到李手中，「法律程序尚未完備」。

台中專勤隊說，要讓李離開台灣，需要滿足三個條件，一是找到人，二是他有機票或買得到機票出境，第三則是他有合法的證件，倘若三個條件沒有完全具備，李恐怕暫時走不了。

(中時電子報)