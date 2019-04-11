人類史上首張黑洞照片公布後，有人提出質疑，科學家替2個黑洞拍攝照片，為何只有距離5500萬光年的M87星系的黑洞曝光？參與事件視界望遠鏡計畫的大陸天文專家指出，不是沒拍到照片，而是因為技術上的諸多困難，現在還在沖洗中。

2017年4月，事件視界望遠鏡計畫（EHT）中的8台望遠鏡選定的觀測目標有兩個，一個是距離我們5500萬光年的M87星系中心的黑洞，另一個是人馬座A，也就我們銀河系中心的黑洞。

看看新聞報導，中科院上海天文台的副研究员左文文指出，之所以會選擇這兩個黑洞，是因為它們從地球上看過去是比較大的，而我們目前的EHT視界望遠鏡也能看到的兩個黑洞。

據澎湃新聞報導，科學家拍了2個黑洞，為何這次未見到銀河系中心黑洞的照片？答案是銀河系中心的那個黑洞的照片還在沖洗當中。參與了EHT專案理論組工作的中科院上海天文台副台長袁峰解釋，給銀河系中心黑洞「洗照片」存在更多技術上的困難。正因地球在銀盤裡面，觀測中心黑洞需要透過許多恒星、塵埃和氣體，造成較強的散射效應，成像更為困難。

袁峰表示，現實拍到的黑洞照片和理論計算的幾乎完全一致，這是愛因斯坦廣義相對論的又一次勝利。據悉，黑洞周圍的光環發出的是湍急的吸積氣體輻射出的波長為1.3毫米的光，這種光比我們熟悉的可見光波長要長，並不存在顏色的區分，科學家們只能感應到信號的強弱，照片中的紅色是後期處理的效果，而電影《星際效應》選擇了亮黃色。

(中時電子報)