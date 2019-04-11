帶著部落之音，金曲獎得主卑南族原住民歌手桑布伊將首度唱進國家劇院，用他充滿生命力的嗓音，帶著觀眾回到山林，感受直入人心的原音悸動。

桑布伊表示，1992年兩廳院舉辦台灣原住民樂舞系列卑南篇的演出節目，當時年僅15歲的桑他與部落長老一同在戶外演出，也在國家劇院內當起觀眾，聆聽族人長老演唱，「台上一唱歌，坐在三樓的耆老雖然是觀眾開心就跟著唱，這就是我們的文化。」

27年後，桑布伊重回國家戲劇院演出，「除了是文化意義上的傳承與回歸，當然在國家劇院演出很興奮，這是難得的機會，我希望我可以唱好，把族人的音樂介紹給大家，這就是我最大的挑戰。」

桑布伊這次也找回當年曾參與演出的部落族人們，一起再次站上舞台，也邀請新一代的部落青年來共襄盛舉，讓演唱會充滿傳承意義。

桑布伊曾經獲得金曲獎最佳原住民歌手獎，與最佳演唱類錄音專輯獎、最佳年度專輯獎，也在美國全球音樂獎Global Music Awards拿下金獎等多項殊榮。

桑布伊說，他不把自己定位為明星，專注演唱與創作母語歌，在自己的個人音樂特色上，走出一條非主流的道路，「我們與福佬音樂，客家音樂都一樣，用音樂記錄我們這個世代的生活，我相信把這些音樂在同一個平台上呈現，一定會是最美麗的景象。」

這次演唱會上，由流行樂壇天后張惠妹御用製作人陳鎮川親自操刀，演唱會以「樹」為主要概念，從「根」、「幹」、「葉」三段不同主題，傳達出原始生命，從出生到成長的蛻變過程。

桑布伊說，這次舞台上會有樹的意象，用六萬多條草繩，結合竹編，織成高達9尺的舞台裝置，加入燈光變化營造出樹影的效果，呼應演唱會根、幹、葉的概念，桑布伊說，這些都很環保，壞了直接埋進土裡，都不會污染土地。

桑布伊演唱會將於4月12日到4月14日演出，地點在台北國家戲劇院。

(中時 )