張棟樑、連俞涵在張學良故居取景拍攝。（三立）

連俞涵、張棟樑泡泉水。（三立）

連俞涵與丁松青神父。（三立）

連俞涵、張棟樑清泉取景拍攝。（三立）

三立週五華劇《一千個晚安》展開新劇情，劇中飾演陳博正女兒的連俞涵，在父親過世後，決定跟隨父親的腳步，繼續完成他的環島之旅。這次劇組足跡踏遍全台150個景點，最讓連俞涵、張棟樑等演員津津樂道又難忘的景點，就是新竹清泉，拍攝期間往返清泉三次，因過程遇到颱風不能拍攝又折返？此外，已故作家三毛之前住過的地方「三毛夢屋」及「張學良別館」也都成為劇中場景，連丁松青神父也客串演出。

張棟樑表示，這次多個景點中，新竹清泉是最讓他想再回去的地方，「那地方真是放空一陣子的好地方」。連俞涵也笑說，當地無論人或貓狗都親人，小動物也會直接入鏡，一屁股就坐在他門旁邊參與演出，溫暖又好有靈性，張棟樑笑說：「我們好多臨演都不收錢！」

張棟樑很少有機會體驗住山上，這次印象最深的就是某天深夜收工時突然停電，當時連俞涵洗澡洗一半，最後兩人竟相約在飯店大廳敷臉。都市人看不到的星星，也讓他們在那段時間享受放空，連俞涵說：「當地晚上沒光害，躺在地上就可以看見滿天星星和流星。」雖然空氣清新，但蚊蟲太多，一度讓張棟樑快發瘋。

張棟樑說，在偏遠的山上只有小雜貨店，有時很晚收工想下山吃東西，但光開車往返就要一個多小時，不過他為了嘴饞還硬是每天往返，「溜下山就為了去一家麵店吃一碗麵，但也成為工作之餘的樂趣！」

另外劇情也安排張棟樑與連俞涵泡腳，將軍湯是地底泉水很燙，腳只要下去就會被燙紅，不能泡太久，最後劇組只好準備冰塊，一要拍時就立刻灑冰，但拍了四、五次兩個人腳還是通紅，之後兩人對戲導演感覺兩人火氣很大，忍不住問說：「你們是因為泡太久火氣上來了嗎！」

這次「三毛夢屋」及「張學良別館」及清泉天主堂都出現劇中，丁松青神父也特串演出，張棟樑唯一較熟悉的是三毛，連俞涵說也難怪三毛會住在那，因為空氣太好人也好，她高中很喜歡看三毛的書，這次知道會到三毛夢屋就好興奮。丁神父曾寫過一本有關清泉與三毛的書，她在拍片過程中就看完這本書，小時候也看完三毛的所有著作，最嚮往的就是她自由自在生活，她也認為和三毛共通點就是愛無拘無束又熱情。

(中時 )