丁噹和胡宇威挑戰默契大考驗。(相信提供)

丁噹推出新專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，11日來到北京舉辦新專輯記者會，她身著一襲深V領藍色小禮服傲秀好身材，難得性感秀出事業線；新歌〈我們不像我們〉MV與胡宇威合作，昨胡宇威也現身發布會現場，二人雖是首次合作，但他之前演過多戲劇都由丁噹演唱歌曲，因此現場替他們準備了「默契度大考驗」，丁噹最後以滿分交卷，胡宇威全部答錯，讓丁噹笑虧：「我們並不熟。」

她這次專輯概念「愛到不要命」也很符合她的個性寫照，因為她是一個很拼、很逞強的人，2014年她在台北小巨蛋開唱，不慎從台上摔下去，她昨憶起此事，又再度落淚，「原本以為演唱會結束後我會大哭，但是我沒有，回到家的時候才看到身上的血泡和淤青，過了兩天才給經紀人打電話說我要去醫院，這一路上我好像錯過了一件事情，就是我可以好好哭一下。」

丁噹先前一直在跑音樂劇《搭錯車》的巡演，坦言自己因為演了音樂劇而在角色和音樂的掌控上有了更深刻的體會。她為了兼顧巡演與專輯籌備，更是忙到焦頭爛額，而專輯製作人阿弟仔雖沒能來到現場，但也為她送上了VCR，讓她相當感動。

她也宣布接下來將分別在杭州、重慶、武漢、廣州、上海等地巡演，以回饋長久以來支持自己的歌迷朋友。

(中時 )