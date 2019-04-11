前行政院院長張善政宣布以無黨籍身份投入2020總統大選後，11日出席台灣大哥大基金會所主辦的公益活動時表示，他除了15日舉辨「做事的人：張善政的斜槓探索人生」新書發會 ，近日也會成立一個「網路政策平台」，在臉書上開放民眾辯論政策，再把參選總統的政策逐一端出來。

張善政「政策的臉書」，下周起跑的第一炮，他表示，將暢談能源政策，首席顧問是曾擔任經濟部長的前行政院副院長杜紫軍、以及近來對於核能議題相當投入的台大醫院前副院長王明鉅。

第二炮是農業政策，首席顧問是前農委會主委陳保基，以及近來在網路上、被農委會說成是農業四大寇的多位年輕的青農，暢談農業政策。

杜紫軍及陳保基都是政務官層級出身 ，對政策相當熟稔，而幾位青農也經常在網路上與農委會辨論政策，張善政「網路政策平台」的陣容相當堅強。

張善政表示，除了能源政策及農業政策，後續還會持續幾個主題 ，包括會由和沛科技創辦人「翟神」翟本喬談青年創業。國防政策方面，針對中美貿易協議簽署前，美國暫擱對台F-16V戰鬥機軍售案，張善政也會邀請退休將領發表看法，其中包括一位退休的中科院院長。

張善政強調，下周開始每一陣子就會談一個主題， 網友都可以在張善政的「網路政策平台」臉書上Po文、寫意見。

(工商 )