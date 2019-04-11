男女交往的過程中，都喜歡外表亮麗淨的人，相信沒人喜歡和一個邋遢的人共事。而對於女人來說，光鮮靚麗的外表、乾淨得體的穿著會給人極好的第一印象。因此，在相親或者戀愛時，女人總會把自己最美的一面展現在男人面前，但是長期的相處下去，再仔細觀察之後，發現很多女人雖然外表打扮乾淨、漂亮，但是私下的生活卻一團亂。

大陸《微信》朋友圈熱傳一篇PO文，文章中指出，其實，生活中女人並不善於偽裝，一個女人「乾不乾淨」，男人只需看這三個地方，一目了然！

1、看她的包包

女人不同於男人，幾乎所有的女人都有出門帶包的習慣，我們更發現，每個女人都擁有很多包包，不同的包配不同的衣服。甚至，有人從女人背什麼樣的包，研究她有什麼樣的性格。除此之外，我們也可以根據女人的包包發現女人的個人清潔習慣，當你打開她的包，就像犯罪現場一樣，一團亂，包裡什麼都有，化妝品，零食，錢包，紙巾等等都雜亂無章的塞在裡面，也許你覺得無法理解，但她覺得正常不過。

女人的包包裡什麼都有，化妝品，零食，錢包，紙巾等等都亂塞在一起。（新華社）

這樣的女人，僅僅是表面上乾淨，而真實愛乾淨的女性，會心口如一，不管是哪裡都會整理的有條不紊。因此，觀察一個女人愛不愛乾淨，從她的包包就能看出幾分端倪。

2、看她的床

人們常常說男人邋遢，女人較為乾淨，但是有時候有些女人只是表面的乾淨，現實生活卻十分糟糕。女人除去乾淨的外表，可以去看看她的床鋪，如果床上亂糟糟，被子也不疊、床上的玩偶扔的亂七八糟，床上還有穿過未洗的衣服，甚至零食也放在床上，這樣的女人多半是個懶散的，隨意的女人。

而一個正在乾淨的女人，她的床一定會收拾的有條不紊，因為這是她的最溫暖的小窩，一定會把自己的小窩收拾的乾淨整齊。

3、看她的衣櫃

一個不愛乾淨的女人，她的衣櫃定會隨意亂塞，甚至很多衣服疊都不疊。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

很多人說看一個女人愛不愛乾淨就去看她的房間，其實這不是很準確，如果一個女人允許一個男人進入自己的閨房，那她一定認真的收拾過了，所以閨房其實很難看出一個女人是否懶散，這個時候，你可以稍微留意一下她的衣櫃。

對於女人來說，總是再多衣服也閑沒衣服穿，所以女人的衣服通常很多，而一個不愛乾淨的女人，她的衣櫃定會隨意亂塞，甚至很多衣服疊都不疊，以為關上衣櫃門，誰都看不到裡面什麼樣，一個乾淨的女人，定會把衣服歸好類，常穿的、不常穿的、不同季節的，都擺放的井井有條。

(中時電子報)