董事長樂團專輯《祭》今年入圍葛萊美獎，近日再傳歌曲〈九天玄女〉MV入圍Bare Bones國際電影音樂節，近日主辦單位邀約董事長樂團出席影展，但因檔期卡到20日的「SUPER BAND團團轉演唱會」，只能作罷。

而美國獨立音樂獎日前公布入圍名單，董事長樂團《祭》也入圍「最佳專輯包裝」、美秀集團入圍「最佳專輯周邊產品設計」，而血肉果汁機一共入圍3項，包括：「最佳金屬專輯」、「專輯包裝設計」、「藝人形象設計」，聽聞喜訊後董事長主唱吉董開心表示：「這個獎項很指標，真的很開心。再次謝謝蕭青陽老師。」捷報連連。

日前董事長樂團、滅火器、美秀集團為了該演唱會進行彩排，10多人擠在彩排室內相當熱鬧，屆時他們將合作演唱的歌曲有伍佰〈樹枝孤鳥〉、羅大佑〈鹿港小鎮〉，近20人一起在舞台上完成演出，吉董表示：「如果10年是一個世代，我們三團剛好分屬三個世代，都以唱台語為主，華語為輔，向我們上一個世代搖滾前輩伍佰，跟上上個世代羅大佑致敬。」

正在閉關的滅火器與美秀集團近期都有團員異動，大鈞打趣說：「董事長有兩個貝斯手，也有兩個鼓手，而且每個都可以當主唱，歡迎借將。」

(中時 )