農委會主委陳吉仲。（資料照片/王英豪攝）

國民黨立委陳宜民質疑農科院是研發單位，執行建置數位平台及數位行銷案居然也做輿情、養網軍，農委會主委陳吉仲澄清：沒有養網軍。但，相關結案報告異常在10日秘密會議提出。對此，知名農業部落客「Lin Bay好油」質疑，農委會是否把外包網軍的經費藏在這個案子？所以才要遮蓋這些內容，需要秘密會議來處理呢？

「Lin Bay好油」在臉書揭露，這個106年的標案得標者是樂齊公司，這個公司過去在林聰賢縣長任內都是承接宜蘭縣府的小案子，剛好林聰賢到農委會當主委，這個公司就擊敗其他公司拿到這樣一個1160萬的案子，後續又有195萬成為1350萬。

而樂齊公司的董事長王敦正，又剛好是春露公司的董事，兩間公司過去還登記在一樣的位子，而春露公司又拿下農科院107年550萬的數位平台建置及數位行銷案計畫，農科院明明是技術單位，也要跟著做行銷？

「Lin Bay好油」貼文連用一堆問號，表示疑慮：這些究竟是剛好，還是人為的刻意操作呢？這1990到底有甚麼貓膩呢？農委會這個跟國防軍事外交一樣等級的秘密案子報告了什麼呢？廠商「網路圖卡」不是要給農委會做新農業行銷用的嗎？不是資料都是公開的資料，那為什麼又要用秘密會議的形式呢？勞務委託案智慧財產權當然是農委會的，怎麼會變成智慧財產權在廠商身上？難道農委會每一次用這些資料還要額外花錢請廠商同意嗎？

分析農委會這些動作，「Lin Bay好油」表示，看起也有圖利的可能性，這個案子可能有廠商不當得利，為遮蓋這個部分，濫用秘密會議來作為技術性的阻擋。另外，該案遭國民黨立委陳宜民質詢時，竟有其他國民黨的立委助理來對陳宜民施壓，阻擋他調查這個標案。讓「Lin Bay好油」怒罵，國民黨還是一如往常的糟糕。

(中時電子報)