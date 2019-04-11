內政部資訊中心主任施明德涉嫌利用任職移民署移民資訊組組長期間，承辦7項採購案收受回扣，檢廉2017年首度約談施後，諭令施以100萬元交保，但據指出，去年徐國勇接任內政部長後，懷疑施明德涉貪情節嚴重，主動拜會當時的廉政署長朱家崎，並提供大批資料給廉政署，廉政署經數月持續蒐證後，終於今天再針對施明德發動一波偵查行動。

廉政署據報，指施明德等多名官員涉嫌自2009年間起，利用任職移民署移民資訊組期間，承辦移民署入出境資訊系統7項採購案，收受回扣、協助廠商獲取標案，涉嫌違反貪汙治罪條例的圖利、行收賄罪、違反政府採購法，檢廉2017年11月13日約談施明德41人後， 翌日凌晨諭令施明德以100萬交保、國發會資訊管理處科長陳英傑30萬交保，另有李姓、郭姓、彭姓9名業者各以50萬、60萬至100萬元交保。

由於施明德是前內政部長葉俊榮任內，調升至內政部資訊中心主任，且葉在移民署10週年署慶時，還特別頒發感謝狀給施，感謝施昔日在移民署的貢獻，但檢廉卻懷疑施明德長期勾結廠商且收受回扣，相當諷刺。

由於檢廉首次約談施明德時，只諭令他以100萬交保，因此施又繼績擔任資訊中心主任，但據了解，2018年7月，徐國勇接任內政部長後，仍接獲不少施的檢舉案，並聽聞施的風評不佳，立即停止施接觸招標事務。

據透露，徐國勇認為施涉貪情節嚴重，因此拜會當時的廉政署長朱家崎，並提供大批資料給廉政署，廉政署依據內政提供的資料，經過數月過濾清查，鎖定7項採購案中的2009年「外網安全節能設備案」、2010年「電腦設備更新案」2項標案清查，懷疑施涉嫌收受李姓業者數百萬元回扣，協助廠商獲取標案，再透過親友帳戶洗錢，涉嫌違反貪汙治罪條例的圖利、行收賄罪，洗錢罪，收賄金額高達數百萬元，因此在今天再發動一波偵查行動。

(中時 )