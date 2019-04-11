隷屬日本航空自衛隊三澤基地的F-35A聯合打擊戰機在青森縣海域墜落，目前還在搜救中。共同社報導，該架戰機過去曾經發生兩次飛行中故障並緊急著陸。防衛省在日本眾議院總務委員會的會議上透露了此事。

據防衛省稱，F-35的兩起故障分別發生在2017年6月20日，以及2018年8月8日。其中2017年的第一次故障發生測試階段，是洛克希德·馬丁公司的部署前試飛期間發生的，當時機體冷卻系統出現警告裝置，儘管仍屬可飛行的狀態，但飛行員選擇緊急著陸。

共同社還報導，這架F-35的墜毀，責任問題可能一時難以理清，該架戰機是三菱重工小牧南裝配廠製作的，是原廠的問題還是裝配的問題不清楚。10日，的自民黨會議上，就有自民黨議員問責「在美國並未發生事故，是不是在日本的作業有問題?」

防衛省不方便正面回答，防衛大臣岩屋毅只說「查明原因是首要工作，正在搜尋飛機黑盒子」，然而現場海域水深達1500公尺，能否成功回收難以預料。

日本政府相關人士指出「調查到弄清事故全貌，所需的時間可能以年為單位」。如果剩下的12架F-35長期停飛，也必然導致日本防空戰力下降，日本擔心中國大陸和俄羅斯或許會進行挑釁。

美國政府問責局（GAO）的報告顯示，截至去年1月，F-35已發現966個技術性問題，其中111個屬於關乎安全，可能面臨危險的嚴重問題，855個屬於妨礙執行任務的問題，而先期量產階段的F-35，仍有25個可能無法解決。

如果事故的原因是F-35本身的機體缺陷，那問題將非常嚴重，F-35的使用國超過10國，目前已生產390架，並還在推銷中。

(中時電子報)