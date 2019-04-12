華山基金會岡山天使站在地服務屆滿12周年，目前已累積服務258位長輩。為擴大服務，岡山天使站11日舉辦「天使站喬遷新氣象、孤老生活新開始」感恩茶會，邀請長輩與民眾同樂。

11日的活動由幼一幼兒園小朋友以舞蹈開場，並邀請長輩及貴賓手製復活節彩蛋慶祝新生，另有義剪、按摩等服務，期盼讓孤老煥然一新。

85歲的張奶奶自河南遠嫁來台，膝下無子，個子嬌小的她曾獨力照顧年邁多病且失智的丈夫，經常用輪椅推著丈夫徒步30分鐘到鄰近醫院就診。

華山自2010年開始提供到宅服務，除關懷訪視、護理服務、年節禮品等服務外，也協助就醫，減輕生活壓力。張奶奶的丈夫於2013年因病離世後，她因中風，導致行動不便，因覺得時日不多，還撰寫後事筆記本。站長得知後，常邀約張奶奶參與活動，希望讓她重拾樂觀和活力。

對於一年來的服務點滴，張奶奶對此很感恩，謝謝大家的幫忙，令她感到很溫暖。

秉持在地服務，華山基金會已陸續於全台成立383個愛心天使站，免費提供三失（失依、失能、失智）老人服務，現正發起「送愛到家～因為有您」認助長輩常年服務經費，敬邀各界關懷弱勢長輩。

(旺報 )