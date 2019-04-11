26歲秦姓女子不滿22歲吳姓同居女友欠8萬元房租等費用，且洗澡洗太久，憤而持鐵棍、安全帽及吹風機毆打她，甚至聯手巴姓男子將吳女活活打死，秦女、巴男二審被判6年餘，桃園地院民事庭則判2人需連帶賠償吳女父母共626萬餘元。

秦、吳2女在交往不到半年即口角頻繁，2017年12月初分手後仍同居在中壢套房，吳女交往期間陸續欠下房租、生活費約8萬元，秦女不爽吳女欠錢不還，加上吳女洗澡時間過長，造成浴室積水溢到房間，於當月19日晚間、20日凌晨及上午，分持安全帽、鐵棍、木棍、衣架及吹風機等，痛毆吳女身體及四肢。

同住的巴男20日上午也與吳女發生爭執，持木棍毆打吳女，2人發洩完怒氣後出門買午餐，返家發現吳女遲未清理、仍然亂成一片，秦女再度怒火中燒，又持鐵棒、安全帽攻擊吳女，吳女不堪接連遭痛打，最後呈「大字型」癱軟在地、呼吸微弱，2人才覺得不對勁，嚇得趕緊將她送醫急救，但仍回天乏術。

桃園法院一審依傷害致死罪，各判13年及8年徒刑，二審認為秦女、巴男符合自首、減刑條例，分別依傷害致死罪改判6年8月、6年徒刑。吳女的父母同時向桃園地院提出民事求償，法官判決2人須連帶賠償吳女父母共626萬餘元，因巴男犯案時年僅19歲，巴的父母也須付連帶賠償責任，仍可上訴。

(中時 )