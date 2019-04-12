高雄市彌陀、梓官濱海一帶多地勢平坦，位於彌陀區南邊的漯底山，原是海岸砲兵陣地，近年來因高市府推動觀光產業，成為民眾爬山的好去處。不過，外環步道去年受823水災影響，致使邊坡滑落，民進黨立委邱志偉得知後爭取經費，改善步道品質，保障民眾的休閒安全。

漯底山早年因屬軍事管制區，未對外開放，保留了豐富的自然原貌，2006年成立「漯底山自然公園」，面積約56公頃，隨著近年來高市府積極推動觀光產業，常有民眾三五成伴登山健行，假日休閒更是絡繹不絕，漯底山逐漸成為北高雄觀光休閒的新景點。

去年受到823豪（大）雨影響，漯底山外環步道邊坡滑落、土石崩塌及邊坡裸露，恐有安全疑慮，日前在邱志偉安排下，立法院經濟委員會前往現地進行考察。

農委會水保局表示，針對擋土牆、掛網噴凝土、木樁編柵、箱型石籠等進行強化及保護措施，經估算所需經費900萬元，將儘速簽核經費辦理發包、施工。

邱志偉說，漯底山一帶較為潮濕，園區內登山步道，部份區域有白蟻，造成現有木質步道損壞，去年他也分別向農委會水土保持局及台電興達發電廠，共同爭取了800萬元修繕經費，將原有木質棧道改建為耐蟲、耐天候的塑木棧道，以維遊客安全，提昇使用年限。

(旺報 )