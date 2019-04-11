大學生跳橋跌落深谷，消防局搶救。（吳敏菁翻攝）

在加油站打工的22歲陳姓男子，疑因弄丟11萬現金，加上扛了學貸等壓力，上午10字簡訊訣別女友後，從彰化139線螢光橋跳下輕生，嚴重受傷性命垂危，至今未脫離險境。

彰化縣消防局勤務措揮中心1名值班人員指出，今上午接獲報案指稱，消防隊員趕到後發現，有男子倒臥距離橋梁20公尺深的山谷，雖有氣息，但全身多處挫傷，轉送彰化基督教醫院急救。傷者友人轉述，他輕生前曾發簡訊給女友說「要在139線結束生命」，就失去聯繫，女友馬上到男子住的宿舍找人找不到人，趕緊沿著139線一路找，後來在瑩光橋附近找到男子騎乘的機車和1雙拖鞋，往下看就發現男子躺在橋下的山谷。

警方指出，陳男在加油站打工，先前在交班的時候有新台幣11萬元的款項不見，可能因此壓力太大想不開，才會從瑩光橋往下跳，不過確切原因仍需要調查。

彰基醫院發言人周志中說，陳男被送到急診室時，昏迷指數為11分，腹部有嚴重挫傷，左手肘、左腋下都有嚴重擦傷，經斷層掃描檢查影像顯示，肝臟有撕裂傷，胸椎骨嚴重擠壓變形，且椎骨裂開，已安排住進加護病房救治，不排除有生命危險。

(中時電子報)