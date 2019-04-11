修杰楷擔任咖啡專業大使。（泰山企業）

修杰楷擔任咖啡專業大使。（泰山企業）

賈靜雯主演的夯劇《我們與惡的距離》口碑爆棚，身為老公的修杰楷11日化身咖啡大使出席「泰山feat. cama café」上市記者會，他說自己每集都有看，而且第一集播出後就狂誇老婆：「太好看了！太誇張了，妳怎麼可以演得那麼好啊！尤其是你罵老公那一段！」他想用這樣的方式給她鼓勵。他認為老婆最了不起的地方，就是「演得一點都不像賈靜雯」！

修杰楷誇老婆的演出「沒有一點自己的影子在宋喬安身上」，「這是很棒的一件事， 她完全忘記自己真實人生，去體會劇中角色」。接著他話鋒一轉笑說：「她要感謝我，我把家裡顧得很好，把小孩顧得很好，讓她無後顧之憂！」因為夫妻兩有強烈共識，如果其中一方去拍戲就要專心，這點兩人很有默契，「她在拍戲狀態時， 我盡量不去打擾，我拍戲時她也是這樣。這滿重要的！」

至於賈靜雯拍《與惡》期間是否有把劇中負面情緒帶回家？「還好，沒感覺這麼重。我都會陪她一起分享，聊當天工作狀況，也會陪她讀本。負面情緒她可能回家之前就在外面消化完了」。他透露其實現在正在拍的《天堂的微笑》劇情也很沈重，他每次回家時也無法馬上回歸原有狀態，這時另一半就很重要，可以把他拉回來一點。

他說，《與惡》是少見完整性這麼高的戲劇作品，他至今每一集都看，如果剛好一起有在家，就會跟老婆一起看，但他最近都在台中拍TVBS新戲《天堂的微笑》，所以就會在飯店自己看。被問最喜歡哪些橋段？他很喜歡謝瓊煖飾演的加害者媽媽推肉粽那場戲，以及賈靜雯和陳妤在辦公室對罵互相傷害，還有賈靜雯被女兒罵「妳為什麼不跟哥哥一起死」，也很喜歡飾演法扶律師王赦的吳慷仁喝醉酒那場戲，「很真，看完都很感動，他真的演得很好」。他甚至看戲時也會拿著劇本書，邊看劇本書邊看他們的台詞和剪接手法，「這部戲真的很厲害，是整體、大家都很好，都專心做好一件事，每個人在自己崗位上做好自己該做的事！」

(中時 )