張桂英從保母變媽媽，10多年來為恩恩的身分奔走，對恩恩的教育也相當重視。（張亦惠攝）

民雄鄉民張桂英2008年受人介紹，幫一位越南籍阮氏照顧8個月女童恩恩，孰料一個月後，阮氏返回越南且無法入境，張桂英從保母變媽媽，開始為了恩恩的身分奔走，10多年來歷經波折，內政部上月29日核發恩恩的歸化國籍許可書，待1年觀察期後，就可拿到台灣身分證。

因恩恩的母親阮氏是越南人、父不詳，阮氏外遇生下恩恩，與先生離婚官司敗訴，恩恩因此成了幽靈人口，無法辦護照跟媽媽回越南。2008年張桂英領到1個月保母費後，阮氏就回越南了，張開始為了恩恩的身分奔走。

在當時社會局及移民署的移民官龔家成協助之下，從臨時居留證、健保卡，讓恩恩可以在鄉托「寄讀」，張桂英直言，該找的民代都沒少，也有媒體曝光，但恩恩黑戶的問題始終無法解套，直到法令鬆綁，加上立委吳玉琴協助，2017年恩恩在法院裁定下，正式由嘉義縣長張花冠擔任法定監護人。

「孩子是無辜的」張桂英說，這是「買樂透都買不到」既然是老天爺安排辛苦也撫養他長大成人。恩恩今年已國小六年級要上國中了，在學校成績都是前3名，也參加校外的比賽拿獎狀，張桂英對恩恩的教育相當重視，知道她英語較弱，就尋求英語補習班協助，讓她去補習，恩恩也不辜負媽媽的期待，學業上表現優異。

收養恩恩之後，張桂英代理恩恩向內政部提出歸化國籍申請，內政部上月29日核發歸化國籍許可證書，1年觀察期後，恩恩就可以拿到身分證，成為真正的台灣人。

(中時 )