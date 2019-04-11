許瑋甯的道歉信中清楚表明不支持台獨。（取自微博）

女星許瑋甯10日在微博遭網友舉報，點讚一則貶損大陸人的IG貼文，引來大陸網友大舉撻伐，今她趕緊滅火，在微博發文道歉，還直接關閉IG帳號，接著透過陸媒發出手寫信致歉，表明自己只有一個中國的立場，但即使她懊悔失手點讚，仍掀起風波，據知她原下月要赴陸開拍的大戲《摩天大樓》，今上午已遭換角，致電她的經紀人未獲回應。

據招聘演員上的資料顯示，《摩天大樓》由陳正道、吳中天、許肇任3位台灣導演聯合操刀，是一齣燒腦的都會大戲，改編自台灣知名女作家陳雪的同名長篇小說，整體製作規模接近電影格局，然而許瑋甯因點讚風波遭劇組撤換，未來其他演員是否受影響成未知數。

去年底，一樣由陳正道執導的電影《秘密訪客》發布宣傳新聞，演員陣容眾星雲集，除了班底許瑋甯，另有天王郭富城、3A影帝段奕宏、入圍金馬的張子楓等知名演員，而點讚事件爆發後，該片也極有可能掃到颱風尾。知情人士透露，有一說可能是許瑋甯意外擠走其他女星拿到電影和戲劇角色，遭有心人士化身網軍刻意「衝康」舉報她。

許瑋甯的親筆道歉信自剖：「媽媽祖籍是中國安徽，爸爸是美國義大利混血，長著跟周圍不一樣的臉，小時候無論在任何地方，都被認為是外地人，長大以後乾脆跟自己說我是許家人。」並強調自己認同世界上只有一個中國，不支持台獨，討厭分裂。

(中時 )