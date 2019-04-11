日本首相安倍晉三的胞弟岸信夫11日晚間在衛星台節目中，針對總統蔡英文提出希望與日本進行實務性的安保合作的發言表示，「很遺憾的，我認為日本能做的安保實務合作是很有限的，日本沒有像美國有《台灣關係法》，在(台日)沒有邦交的情形下，思考能提供什麼協助，其實是非常困難的。」

日本衛星電視台BS11於11日晚間在節目中討論「緊盯著大陸的美日台關係與安全保障」問題，節目中請到自民黨眾議員、日本首相安倍晉三的胞弟岸信夫以及前防衛大臣、拓殖大學校長森本敏談台灣問題。

節目中介紹大陸國家主席習近平近日表示，絕對不承認台灣獨立且無法承諾會放棄行使武力。岸信夫表示，台灣若發生戰事，對日本而言絕不可能只是隔岸觀火，這是攸關日本海上生命線的問題。

至於蔡英文日前接受《產經新聞》採訪時表示，希望與日本進行實務性的安全保障合作。岸信夫被問及，「具體上日本能提供怎麼樣的合作？」時表示，「很遺憾的，我認為日本能做的安保實務合作是很有限的，日本沒有像美國有的《台灣關係法》，在沒有邦交的情形下，思考能提供什麼協助，其實是非常困難的。但例如，近年地球暖化問題等地球規模的課題，或許能和台灣一起做或聯手訓練等，雖然門檻有點高，但也不是說完全不可能，也有研究的必要。」

森本表示，台灣海峽的軍事平衡是非常重要的，大陸推動軍事近代化，現在兩岸的軍力已是大陸占優勢的局面，台灣雖然靠美國軍售來維持軍事平衡，盡力不讓大陸軍隊越過台灣海峽，但兩岸相差仍然懸殊，台灣是孤立的，日本、美國應該提供安保協助。

森本同時強調，但日本沒有像美國一樣的《台灣關係法》，因為日本選擇了「一個中國」，與台灣沒有正式的邦交，很難公開地與台灣維持安保關係，實際上也只能非正式的透過各種管道，交換安保情報等。

針對「日本政府有沒有假想過，若台海戰事勃發，日本應如何對應呢？」之提問。森本表示，「日本的西南防衛與台灣的安保是密不可分的關係，假設發生戰爭，台灣的海空軍人、民眾可能會逃到沖繩，我們不能拒絕，美軍和日本也勢必被捲入。」

岸信夫表示，「我們不想去想台灣發生戰爭的情形，但我們也不知道未來會發生什麼事，我認為日本政府內應該也有做各種情形的研究，首先日本要完善安保法制，加強與美國的同盟關係。台灣若真的發生戰事，日本直接可做些什麼呢？例如，像護衛美國軍艦，(安保法規定)美艦在從事保障日本安全的活動時，日本可以提供護衛，但是若是在台灣發生戰事的情形下，將是很困難的狀況。

森本表示，有人簡單地認為，日本也像美國一樣，只要通過《台灣關係法》就行了，但其實美日的制度大不相同，美國的法律是由國會研擬，國會通過，日本近8成的法案都是由政府研擬，再提交國會審議通過立法。美國的國會是國家權力的重心之一，權力非常大，《台灣關係法》就是利用美國國會持有的特殊權力立的法。

(中時 )