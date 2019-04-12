由行政院、高雄市政府指導，喜憨兒社會福利基金會、社企流、Impact Hub Taipei 共同主辦的第二屆亞太社會企業高峰會「啟動亞洲」，首次獲得SEWF社會企業世界論壇聯名合作，將於5月11日至12日在高雄展覽館舉行，行政院政務委員唐鳳11日南下高雄進行宣傳，為期兩天的活動內容充實又好玩，歡迎各界踴躍購票報名。
宣傳記者會中邀請來自高雄小林村的大滿舞團進行開場，展現充滿生命力的表演。唐鳳說，高峰會以「啟動亞洲」為題，緊扣聯合國永續發展目標，透過平行論壇、社企高階會議及工作坊等深度交流活動，探討包括科技創新、循環經濟、社會增能、夥伴關係、企業社會創新、海洋生態與氣候行動等七大亮點議題。
共同主辦單位的喜憨兒社會福利基金會董事長蕭淑珍表示，今年高峰會的主題演講，邀請到致力於女童教育、獲選時代雜誌「30 歲以下世界改變推手」的馬拉拉基金會共同創辦人 Shiza Shahid、及加拿大社會創新中心創辦人暨執行長 Tonya Surman 進行分享。
豐富充實又好玩的兩日論壇，詳細資訊已公告於官方網站，可至活動通購票，即日起享有早鳥優惠，也可於官網或高鐵假期網站選購高鐵限量套票。
(中時 )
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