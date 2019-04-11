演員群幫導演余蒨蒨慶生。（友人提供）

外景拍攝現場。（友人提供）

指導男女主角拍戲。（友人提供）

安心亞為了新戲剪短髮。（取自臉書）

安心亞日前拍週日電視劇《你有念大學嗎？》外景戲，因入戲深，錄旁白時突然哭到泣不成聲，也曾因為同情邵翔的暖男角色忍不住掉淚，事後被導演余蒨蒨吐槽：「哭點都不在我的點上，她亂哭。」余蒨蒨坦言首次和安合作，對她刮目相看，「以前覺得她是綜藝咖，沒想到這麼感性」。安心亞則說，導演的笑哏非常有趣，跟她學到不少喜劇節奏，收穫良多。

56歲的導演余蒨蒨入行35年，23年前曾到大陸執導劉曉慶主演的《火燒阿房宮》，也執導過花系列、《雪天使》、《升空高飛》等台劇。近年多在大陸發展，拍過作品包括《溫柔的慈悲》、《濤女郎》、《幸福又見彩虹》及一線小生張雲龍、小旦關曉彤主演仙俠劇《軒轅劍之漢之雲》，資歷完整豐富。

余蒨蒨為了力挺與她有多年交情、第一次擔任製作人的老友陳永來，時隔6年回台執導《你有念大學嗎？》，她帶攝影、燈光團隊幫忙，導演費有打折？她開玩笑說：「打到骨折。」事實上她把導演費補貼給自己的團隊，雖是救火，直到最後一刻沒鬆懈，3個月暴瘦近5公斤，感性說：「我對導戲一直很有熱忱，要把它做好做滿，不輕言退休」。

導演個性率直認真，和劇組及演員們相處像一家人，和樂氣氛讓演員拍起戲來自在又開心。安心亞劇中和禾浩辰有許多親密可愛、幼稚好笑動作，很多橋段都是導演和他們即興玩出來，安心亞劇中有場邊抖腳邊搖頭對禾浩辰說「喜歡我」的橋段，當時安心亞一做動作就笑場，最後拍了4、5次才成功。

偶爾示範的親密動作太老哏，安心亞和禾浩辰還會故意翻白眼，余蒨蒨笑說：「基本上他們也覺得我挺幼稚的。」她誇安心亞拍戲認真、背劇本也快，禾浩辰有時背詞慢，曾利用半夜睡覺時間把劇中專業術語寫下來幫助記詞，沒想到隔天到外景現場，劇本被刪一大段，禾浩辰快瘋了，結果全部人笑翻。

怎看兩岸年輕演員差異？余蒨蒨語重心長地說：「台灣還有軟實力，但這些軟實力不走出去就鎖在這邊，台灣演員很能吃苦耐勞，我只是擔心他們會愈來愈沒市場。」她認為大陸年輕演員有幹勁，知道自己成氣候，身邊會安排健身、英文各種貼身家教，「每個孩子都懂得自我充實，設下朝向國際目標」。

(中時 )