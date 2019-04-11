民進黨的總統初選確定進入延長賽，不少網友湧入前行政院長賴清德臉書洗版辱罵。前民進黨立委林國慶預測，最後初選賴清德會「包起來」，小英贏得代表權。

林國慶分析指出，小英若和國民黨戰，戰死沙場，這個無從選擇，但如今卻可能戰死在自己同志手中，情何以堪。如此一來，換別人在選，小英去總統府就沒人理她。因為目前小英的民調每間公司做出來都輸，所以她就會用時空換取空間，22日才會決定初選是哪一天，一個禮拜做一次民調，做到贏5%或6%。那要怎麼贏？就是殺到刀刀見骨，第一件事就是人格的毀滅。

賴清德臉書被洗版，林國慶在政論節目《關鍵時刻》點出，明明是他的粉絲，怎麼可能一夜都在罵他，所以這些都是故意進來的，有企圖性、有立場性地進來辱罵他，再叫一群人來按讚，這是一種操作，這種操作就像1450一樣，官方都可以這樣搞了，何況是對手，而賴清德到底會撐多久。他預測，最後初選還是賴清德「包起來」，小英取得代表權與國民黨對幹。

林國慶強調，請小英總統呼籲這些網軍不要去傷害賴清德，因為反彈力一定會傷到她自己。

(中時電子報)