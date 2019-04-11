爭取國民黨新竹縣第二選區立委提名的縣議員林思銘，近來強打網路戰，不僅玩起年輕人最愛的抖音，11日晚間推出「思銘會客室」，透過直播提供法律線上諮詢，與年輕網友互動，以親民方式爭取中間選民認同。

直播過程中，具執業律師身分的林思銘大談實務經驗，並舉生活上常見的法律問題為例，如「求職被騙走帳戶該怎麼辦？」、「存摺收的租金比房子、車子出租還高，可能嗎？」引起不小迴響。

對於參選立委的決定，林思銘直言，新竹縣長期存在著新人重複政治舊人的老路，且年輕人總是認為應該要給新人機會才是，但問題不是新人好還是舊人好，重點是誰有專業能力，且有服務民眾經驗，誰能真正反應民意問題，值得縣民信賴。

林思銘粉絲團小編劉志枰，目前直播規畫法律、在地銅板美食介紹，還會邀請領有街頭藝人證的脊髓損傷朋友帶領藝術活動直播，不排除接下來還會開放更親民的Q＆A直播頻道，接受民眾cell in到府開啟直播，拉近民眾距離。

(中時 )