中國和平統一促進會13日將在台中市舉辦「和平統一」車隊遊行，引起熱烈討論，由於該活動邀請大陸學者李毅演講，移民署認定李是以觀光名義來台，不能參與政治性質的公眾活動，且李毅曾有武統相關言論，認定李有危害國家安全、社會安定之虞，廢止李的入境許可，並限令李11日出境，有消息傳出李已被台中專勤隊留置，不過移民署台中專勤隊否認，表示必須先找到人，將廢止入境許可的處分書依法送達，才能有下一步。

台中專勤隊表示，李毅在台北留有住居處的地址，不過李已不在該處，懷疑李應該已在中部或南部，正在循線追緝，雖有媒體報導李已被台中專勤隊尋獲，但實際上是截至今晚8時為止，李毅仍然行蹤不明，專勤隊已經請台中市警局派警察支援，將從桃園機場著手，調閱監視器查明李毅的去向。

台中專勤隊表示，如果能在12日零時前找到李毅，將「廢止入境許可處分書」合法送到他手上，他自願配合出境是最理想的狀態。但如他不配合，將有兩種作法，一是認定他有危害國家利益，馬上強制他出境、另一種則是「限令出境」，也就是給李10天的期限，讓李在10天內自願離台，如果那時他還是不配合出境，才會強制他出境，不過到底要採取那一種，移民署台中專勤隊表示表示「必須先找到人才能確定」。

內政部移民署11日表示，李毅是中國人民大學重陽研究員，本月9日以觀光名義入台，依法不得參加政治性的遊行或發表演說，且李毅過去多次武統言論，顯有事實足認為有危害國家全及社會安定之虞，移民署11日廢止李的入境許可，並限令李毅出境，不過李目前行蹤不明，呼籲李毅儘速向移民署聯絡。

(中時 )