余蒨蒨導戲認真。（友人提供）

余蒨蒨（中）指導安心亞、禾浩辰拍戲。（友人提供）

余蒨蒨（左）指導關曉彤拍戲。（友人提供）

余蒨蒨（左）指導關曉彤、張雲龍拍戲。余

指導演員現場排戲。（友人提供）

56歲的導演余蒨蒨入行35年，23年前曾到大陸執導劉曉慶主演的《火燒阿房宮》，也執導過花系列、《雪天使》、《升空高飛》等經典台劇。近年在大陸發展，拍過作品包括《溫柔的慈悲》、《濤女郎》、《幸福又見彩虹》及一線小生張雲龍、小旦關曉彤主演仙俠劇《軒轅劍之漢之雲》，資歷完整豐富。

余蒨蒨為了力挺與她有多年交情、第一次擔任製作人的老友陳永來，時隔6年回台執導週日電視劇《你有念大學嗎？》，她帶攝影、燈光團隊幫忙，導演費有打折？她開玩笑說：「打到骨折。」事實上她把導演費補貼給自己的團隊，雖是救火，直到最後一刻都沒鬆懈，3個月暴瘦近5公斤，她感性說：「我對導戲很有熱忱，要把它做好做滿，不輕言退休。」

導演個性率直認真，和劇組及演員們相處像一家人，和樂氣氛讓演員拍起戲來自在又開心。安心亞劇中和禾浩辰有許多親密可愛、幼稚好笑動作，很多橋段都是導演和他們即興玩出來，安心亞劇中有場邊抖腳邊搖頭對禾浩辰說「喜歡我」的戲，安心亞一做動作就笑場，最後拍了4、5次才成功。

余蒨蒨的啟蒙師父是何東興，當年何東興執導潘迎紫、孟飛的經典劇《神鵰俠侶》，余蒨蒨剛入行，在劇組當場記，後來到周遊（阿姑）公司，因緣際會又跟了資深名導李岳峰拍3、4檔戲，直到與導演王玫合作才開竅。余蒨蒨從場記、攝影助理、副導一路爬升至導演，回想導演之路要感謝的人很多，其中一個是周遊，當時周遊在中視製作不少好戲，余蒨蒨在她公司學了不少，還因此成為第一個女外景錄影師。

余蒨蒨說，「以前女孩不能碰機器，周遊讓我操機，我每天看導演怎麼拍、燈光怎麼打，當副導之後就駕輕就熟，當年如果沒當攝影助理，我不會那麼快當導演，所以很感謝阿姑，成就現在的我」。余蒨蒨當副導時，曾和爾冬陞合作，爾看她渾身喜感，主動問要不要到香港拍電影《天天星期七》，「因為他覺得我很愛演，但是他叫我先剔眉毛，我不要」，雖然自斷演員路，不過她戲魂不散，每導必演，在《你有念大學嗎？》一下演路人甲、一下演櫃姐，還被誇「演得最好」。

余蒨蒨28歲開始當導演，期間曾到胡錦工作室，由於胡錦與大導李翰祥很有淵源，當時余蒨蒨曾跟著李翰祥到韓國拍《金瓶雙艷》等三部曲。隔年，李翰祥到大陸第一次拍電視劇，拍的是劉曉慶主演《火燒阿房宮》，李翰祥找余蒨蒨一同前往。她說，李翰祥拍電視劇仍用電影概念拍，「每天半夜3點，我們就會發現門縫下有紙丟進來，他每天給一場戲，還有他手寫的分鏡」。

余蒨蒨印象最深刻的是，《火燒阿房宮》在河北涿州影城取景，每早群眾演員光穿戲服可以從早上6點到11點都沒穿好，老到8、90歲，小到6歲都有，800人群眾演員在現場，「800人吃飯什麼概念，還要睡個午覺，然後拍幾個鏡頭就收工了。其實200人就可以」。當時環境差，加上過10月已入冬，她每天得洗熱水澡的人，結果洗冷水洗到感冒，最後得了肺炎。

她被送到當地診所，打針打了3天沒好，還發現名字被護士寫成「魚欠欠」，她說不是這3個字，護士硬是說「不就是個名字嗎」，讓她氣得差點病都好了。

她笑說，那時候台灣人值錢，劇組看她病沒好，緊急再把她送到協和醫院，後來她提前回台，「工作人員告訴我，李導有一天站起來要拿帶剪接帶給製作方看，他罵完的最後一句話是『余蒨蒨這兔崽子，跑了就不回來了』，然後倒下就死了」，她笑著說：「李翰祥生前最後罵的人就是我。」

(中時 )