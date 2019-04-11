高雄市長韓國瑜前往美國進行演講暨招商行程，美東時間11日中午將在哈佛大學閉門座談，並以「The Power of Down to Earth（接地氣的力量）」為題發表演說；他事前受訪表示，凌晨4點多飯店警鈴大作，就像客場足球隊被刻意吵醒，隔天體力不支表現不好，「哪有那麼巧，我認為是惡作劇，但不願意多猜」，港媒問他對一國兩制的看法，韓國瑜摸著額頭重申台灣人民無法接受一國兩制，他對著記者說「我以經講過很多次了，請妳看著我的眼睛、看著我的靈魂深處」。

由於哈佛大學座談採閉門方式進行，韓國瑜11日早上先在下榻的飯店接受媒體聯訪。由於凌晨飯店警鈴大作，一度引發虛驚，韓妻李佳芬很緊張，隔壁房間的白人老太太也嚇得跑出來；韓國瑜笑稱，這有兩種可能，第一種是真正消防設備壞掉，第二種是惡作劇。

他說，像很多足球隊到各地比賽，半夜客場足球隊員半夜聽到消防警報，光著屁股穿著內褲跑出來，第二天踢足球體力不夠，這種惡作劇在世界足球比賽上屢見不鮮，

是不是有人要讓他睡眠不足，在哈佛演出表現失常，他不曉得是哪一種？但當下他馬上判斷不必緊張，因為四點零二分，警報大想，大家都很警張，我第一反應是繼續睡覺，這是惡作劇，「哪有那麼巧，這輩子第一次來波士頓，第一天晚上睡覺凌晨四點零二分火警警鈴大作，我覺得太巧了，我不想去猜啦！」

針對哈佛演講，韓國瑜說他就是「keep in practice」，盡可能練習，第一次到哈佛，希望盡可能表現合格，不過最後問答部分是漫無天際，不太容易準備，不過經濟方面他一定大力宣傳高雄，歡迎美國企業家在亞太布局上能夠選擇高雄，因為高雄過去雖然知名度不夠，卻是正在甦醒起來的經濟巨人；政治層面則看對方問什麼問題，他會根據自己的觀察、理解，盡可能回答。

港媒提問，請韓國瑜回應對香港占中的看法，韓國瑜說他現在還沒了解，他現在就是獅子搏兔，專心準備稍後的哈佛演講，這位媒體又追問韓國瑜認為一國兩制是否適合台灣？韓國瑜語帶無奈表示，他強調好多次了，在議會答詢時還摸著他的心臟，「今天摸額頭好不好？再說一遍，台灣多數主流民意完全不能夠接受一國兩制，麻煩妳看著我的眼睛，看著我的靈魂身處！」

其他針對吳敦義宣布不選總統等議題，韓國瑜都表示，等他回去在說，今天完全專心在準備演講上，其他的都不考量。

他解釋，這場演講今年元月就定下來，誰曉得四月時，整個台灣政治氛圍變成這樣，5位哈佛大學教授誠摯邀請，他也願意來，萬萬沒想到3個月變化那麼大，不想太多，好好把下午這場演講準備好，代表高雄、台灣人民整個對2018年縣市首長的深遠影響，就他個人觀察、第一手參與，向哈佛大學師生提出報告。

(中時 )