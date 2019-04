高雄市長韓國瑜前往美國進行演講暨招商行程,美東時間11日中午將在哈佛大學閉門座談,並以「The Power of Down to Earth(接地氣的力量)」為題發表演說;他事前受訪表示,凌晨4點多飯店警鈴大作,就像客場足球隊被刻意吵醒,隔天體力不支表現不好,「哪有那麼巧,我認為是惡作劇,但不願意多猜」,港媒問他對一國兩制的看法,韓國瑜摸著額頭重申台灣人民無法接受一國兩制,他對著記者說「我以經講過很多次了,請妳看著我的眼睛、看著我的靈魂深處」。

由於哈佛大學座談採閉門方式進行,韓國瑜11日早上先在下榻的飯店接受媒體聯訪。由於凌晨飯店警鈴大作,一度引發虛驚,韓妻李佳芬很緊張,隔壁房間的白人老太太也嚇得跑出來;韓國瑜笑稱,這有兩種可能,第一種是真正消防設備壞掉,第二種是惡作劇。

他說,像很多足球隊到各地比賽,半夜客場足球隊員半夜聽到消防警報,光著屁股穿著內褲跑出來,第二天踢足球體力不夠,這種惡作劇在世界足球比賽上屢見不鮮,

是不是有人要讓他睡眠不足,在哈佛演出表現失常,他不曉得是哪一種?但當下他馬上判斷不必緊張,因為四點零二分,警報大想,大家都很警張,我第一反應是繼續睡覺,這是惡作劇,「哪有那麼巧,這輩子第一次來波士頓,第一天晚上睡覺凌晨四點零二分火警警鈴大作,我覺得太巧了,我不想去猜啦!」

針對哈佛演講,韓國瑜說他就是「keep in practice」,盡可能練習,第一次到哈佛,希望盡可能表現合格,不過最後問答部分是漫無天際,不太容易準備,不過經濟方面他一定大力宣傳高雄,歡迎美國企業家在亞太布局上能夠選擇高雄,因為高雄過去雖然知名度不夠,卻是正在甦醒起來的經濟巨人;政治層面則看對方問什麼問題,他會根據自己的觀察、理解,盡可能回答。

港媒提問,請韓國瑜回應對香港占中的看法,韓國瑜說他現在還沒了解,他現在就是獅子搏兔,專心準備稍後的哈佛演講,這位媒體又追問韓國瑜認為一國兩制是否適合台灣?韓國瑜語帶無奈表示,他強調好多次了,在議會答詢時還摸著他的心臟,「今天摸額頭好不好?再說一遍,台灣多數主流民意完全不能夠接受一國兩制,麻煩妳看著我的眼睛,看著我的靈魂身處!」

其他針對吳敦義宣布不選總統等議題,韓國瑜都表示,等他回去在說,今天完全專心在準備演講上,其他的都不考量。

他解釋,這場演講今年元月就定下來,誰曉得四月時,整個台灣政治氛圍變成這樣,5位哈佛大學教授誠摯邀請,他也願意來,萬萬沒想到3個月變化那麼大,不想太多,好好把下午這場演講準備好,代表高雄、台灣人民整個對2018年縣市首長的深遠影響,就他個人觀察、第一手參與,向哈佛大學師生提出報告。

