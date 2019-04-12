隨著鵜鶘本季宣告結束，「一眉哥」安東尼戴維斯11日出席季末記者會時表示，假如鵜鶘今年夏天沒把他交易出去，他並不介意繼續留下效力，但在問他是否跟湖人本季內訌有關，他的回答令人傻眼，「我完全不知道，跟我無關！」

安東尼戴維斯如今的態度擺明裝傻，要不是他在今年交易截止日前，突然跟鵜鶘提出交易申請，造成湖人幾乎拿出全部年輕主力，跟鵜鶘尋求交易一眉哥的可能性，湖人也不會鬧到球隊高層內訌，甚至湖人籃球事務總裁魔術強生辭職。

「我完全不知道湖人發生了什麼，我只在乎自己身邊的事，」安東尼戴維斯一副事不關己表示，「魔術強生的辭職，並不會影響自己對於湖人的態度，我對其他29隊的態度都是一樣，他們內部發生什麼問題，跟我完全沒有關係。」

「我仍然還有1年合約，鵜鶘有可能今年夏天做不成交易，即使如此，我也不會記恨任何人，假如下季仍留這裡，我更不會生氣，」安東尼戴維斯說，「現在就等鵜鶘選誰當新任總管，屆時我會跟他好好談談，我也喜歡在這打球。」

可是安東尼戴維斯擺明不想留下，除了持續跟「小皇帝」詹姆斯互動親密，更在鵜鶘最後1場例行賽穿上寫著，「一切都結束了」字樣的T恤亮相，沒想到他竟然這樣瞎扯回應媒體追問，「我不是故意的，只是隨手抓了一件衣服。」

(中時電子報)