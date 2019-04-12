Melo's ready to check in 💀 pic.twitter.com/63bPcg8DQz — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月11日

跟「小皇帝」詹姆斯、保羅等好友攜手出席11日韋德最後1場例行賽的「甜瓜」安森尼，竟在場邊接到界外球後，作勢要把球投出去，全程更是笑容滿面，只是身為「香蕉船組合」當中最沒出息的1個，他的這種舉止只讓人感到可悲！

畢竟所謂的「香蕉船組合」4人組，如今隨著韋德光榮從熱火宣告退役，更以大三元結束自己輝煌球員生涯，詹姆斯至少還要跟湖人繼續奮戰3年，保羅馬上要打季後賽，反觀安森尼卻從去年11月到現在仍沒球可打，甚至到了乏人問津地步。

去年夏天信誓旦旦加盟火箭，要跟保羅、哈登組成三巨頭爭冠的安森尼，卻跟火箭僅合作了10場，場均13.4分、5.4籃板，就告無限期停賽，好不容易被換去公牛，卻連1場都沒打就被釋出，直到現在還是沒有任何球隊想要找他。

當初在金塊與尼克都當一哥的安森尼，竟淪落到如今這種沒人要的地步，主因就是他不具備真正領袖能力，球風又過於單打獨鬥，更不愛投入團隊打法或防守當中，假如他不打算做出改變，以他34歲的年紀，很快就被球迷遺忘了！

(中時電子報)