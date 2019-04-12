孩子得病絕對是全天下父母最傷心的事，但卻因為這樣去酸無辜的人實在不OK。一名女網友表示，一位媽媽因為自己女兒得了腦瘤，心情相當消沉，因此自己也上前安慰，未料對方竟然脫口說「看到妳這樣健健康康的，我就覺得很難過」，讓她都傻了。

女網友在臉書「爆怨公社」PO文，表示自己在做生意，有位客人是她同學的媽媽，時常來找她買東西，但在某一天，這位媽媽上門時，相當憂鬱，一問才知道原來是她的女兒雖然懷孕，但卻在期間被診斷出罹患腦瘤，不知如何是好。

原PO看到後，也不斷安慰這名母親，未料對方突然面露凶光，死瞪著她，接著更說出「我女兒從小成績就優秀，出社會就是白領階級，丈夫家世又好，生的還是兒子耶！現在竟然得腦瘤，看到妳健健康康地站在我面前，我就覺得很難過」。

這句話一說出，不僅原PO都傻了，就連旁邊客人也聽不下去，直說「母湯啦」，要母親留點口德。網友看到也痛批「果真是別人的女兒死不完」、「都不怕業力引爆嗎」、「最毒婦人心」、「好的，我現在知道她女兒得腦瘤的原因了」。

(中時電子報)