現今社會中，生活節奏太快，除非放假，否則根本沒有時間好好進餐，更遑論早餐幾乎大家都是隨手買個小東西例如麵包應付了事，但日本營養權威對此就指出，得到乳癌的患者中，有高達八成的人早餐都吃麵貓。

根據《早安健康》報導，日本營養師幕內秀夫平日都負責控管罹癌患者的飲食，在他多年觀察與研究下發現，有高達80%的乳癌患者早餐都只吃麵包。幕內秀夫表示，過往他認為乳癌的成因在於吃太多高脂肪食物，但現在則注意到還和壓力有關。

而麵包屬精緻澱粉食物，澱粉、奶油和砂糖的組合在抵達腸道前就會刺激大腦，如同麻藥讓人上癮，讓人不自覺大口吃下炸物這樣的高脂肪食物，且吃完也會下意識追求甜點，不只會造成營養問題，更會與因煩躁與鬱悶造成嘴饞的「壓力飲食」連線，讓人無法脫離高糖高油的飲食模式。

幕內建議，有此習慣的女性們可以試著改變飲食習慣，例如早餐別再買麵包，而是改買飯糰配茶，或是茶葉蛋等食物取代，同時可以再多加一顆水果，幫助腸胃消化，讓身體更健康。

(中時電子報)