米其林主廚林明健旗下的「Longtail」2018年和2019年連續2年獲《台北米其林指南》一星，他在新光三越台北信義新天地A9的「WILDWOOD」也獲「2019台北米其林指南－米其林餐盤」肯定。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9「橘色涮涮屋」獲「2019台北米其林指南－米其林餐盤」肯定。（新光三越提供）

新光三越全台擁有近250個餐飲品牌，其中涵蓋多家米其林餐廳，甫於10日公布的《台北米其林指南》中，台北信義新天地A9的「WILDWOOD」、「橘色涮涮屋」等餐廳獲得米其林餐盤肯定，讓新光三越有米其林的加持顯得「星光熠熠」。

米其林主廚鄧有癸旗下的「教父牛排」因2018年和2019年連續2年獲得《台北米其林指南》一星，他在新光三越台北信義新天地A4的「Top Cap Steakhouse-老饕牛排」，11日起至30日推出「與『星』同樂超值優惠」回饋活動同慶，凡至店內點用「美國頂級老饕牛排」，可享有免1成服務費，兩人同行還可免費獲得酒莊獨家釀製酒品。

而，米其林主廚林明健旗下的「Longtail」也連續2年獲得《台北米其林指南》一星，他在新光三越台北信義新天地A9的「WILDWOOD」則首度獲「2019台北米其林指南－米其林餐盤」肯定；台北信義新天地A9號稱火鍋界LV的「橘色涮涮屋」也首度獲台北米其林餐盤推薦；台北信義新天地A9／台南新天地的「老乾杯」則連續2年獲得台北米其林餐盤推薦。

此外，還有「欣葉台菜」連2年都獲「2019台北米其林餐盤」推薦；「鼎泰豐」、「清真中國牛肉麵食館」連續2年獲台北米其林指南「必比登推介」。

至於，其他獲得亞洲城市米其林肯定的星級餐廳則囊括曾連續6年獲「香港米其林指南」二星、由隱世廚神掌舵的高級粵菜餐廳「名人坊」（台中中港店／台南新天地）；曾獲「香港米其林指南」二星肯定的老上海風味江浙菜「夜上海」（台北信義新天地A4）；連續3年獲「東京米其林－拉麵推薦」的「Due Italian」（台北信義新天地A4）。

(中時 )