沒想到在本季例行賽結束後，率先下台的總教練並非如同先前預期的湖人總教練華頓，而是國王總教練耶格。《ESPN》權威記者沃納洛斯基12日凌晨突然爆料，國王總管迪瓦茲準備在今天面對面開會時，直接告知耶格被開除消息！

執教生涯前3年都帶領灰熊闖進季後賽的耶格，2016年夏天被灰熊開除後不到兩天，就成國王新主帥，可惜他上任之後，國王連3年無法晉級季後賽，且勝率都未過半，本季雖拿隊史近13年最佳的39勝43敗，仍逃不了下台命運。

由於迪瓦茲才跟國王續約4年總管合約，勢必要替球隊帶來改變，先前他才宣告開除助理總管布蘭登威廉斯，耶格很自然成為迪瓦茲下一個開刀的對象，畢竟累積3個球季下來，耶格才拿98勝148敗，生涯執教戰績245勝247敗。

根據沃神收到消息，目前最可能成為國王新任總教練人選，將是七六人助理教練蒙提威廉斯，可是《紐約時報》記者史坦接著爆料，假如湖人真的決定開除華頓，國王會在第一時間找來華頓擔任新教頭，看來華頓不用擔心沒工作。

接在耶格之後，沃神隨即爆料灰熊開除總教練比克斯塔夫，《The Athletic》記者查拉尼亞也報導，騎士決定跟總教練拉瑞祖魯分道揚鑣，目前最有可能接任騎士主帥人選將是公鹿助教達維哈姆，看來這波秋後算帳還會持續下去。

(中時電子報)