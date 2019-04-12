花蓮雲山水落羽松。圖：華信提供

華信獨家推出『金門金大膽3日趣』，帶遊客體驗戰地風情。圖：華信提供

綠島哈巴狗s。台東縣政府提供

配合夏季來臨，華信航空推出一系列國內夏日輕旅行優惠專案，無論是到金門來趟大膽島冒險之旅、到澎湖享受浪漫花火假期、到花蓮欣賞繽紛花海，或到台東綠島探索海底世界，華信航空為旅客精心規畫了一趟說走就走的隨興輕旅行，悠閒享受夏日熱情的陽光，機票加住宿每人只要3,999元起。

華信航空推出夏日金門跳島遊，3天2夜自由行，每人3,999元起，帶旅客乘船體驗金門離島風情，可暢遊料羅灣綿延的白沙灘，戲水、沙雕、撿貝殼，或玩衝浪、風帆等水上運動。配合金門大膽島於今年3月1日正式開放觀光(每日採限量預約登島)，華信航空特別推出大膽島巡航體驗行程，3天2夜每人只要新台幣4,999元起，就可輕鬆勇闖戰地秘境-大膽島。

2019年澎湖國際海上花火節，將於4月18日至6月27日期間舉辦，今年開幕場將首創煙火搭配無人機盛大演出，相信將吸引更多旅客前往澎湖欣賞。華信航空推出花火限定專案，4天3夜自由行每人只要3,999元起，旅客不僅海上花火盡收眼底，同時享受最新鮮的現撈海鮮和澎湖在地美食。華信航空台北、台中、高雄每周共有127班直飛澎湖，為旅客提供快速便利的空中交通工具。

華信航空推出台東綠島夏日之旅，帶遊客探索綠島海底世界，浮潛、泡湯，還可探尋世界最深的海底郵筒，喜愛潛水的遊客只要向綠島店家購買防水明信片，就能在美麗的大海中寄出明信片。華信航空每周15班由台北直飛台東，相當舒適便捷。華信假期夏日綠島之旅，2天1夜自由行含機票、船票加住宿，每人只要新台幣3,999元起。

在春夏時節到花東縱谷輕旅行是最佳的選擇，華信航空推出繽紛花東縱谷自由行，限量優惠2天1夜每人新台幣3,999元起，華信航空目前高雄每周有7班、台中每周有3班直飛花蓮，旅客不用出國也能享受身心靈放鬆之旅。

(工商 )