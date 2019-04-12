為了讓更多員工符合公司差旅規定，雇主必須要求商務差旅服務供應業者提供良好的住宿選項。Amadeus及全球發展最迅速的線上旅遊業者（OTA）之一的Agoda，正攜手合作解決問題，使旅遊業者能夠取得全球 15 萬間旅館的預付訂房選項。

Amadeus分析，所有雇主都很清楚，出差員工若訂到不符合公司規定的住宿，實在令人頭疼 ── 既不容易追蹤紀錄、又增加成本，雇主更是難以盡到「照顧責任（Duty of Care）」。美國運通全球商務旅行的調查發現，員工會採用不符合公司差旅規定的住宿，主因多半與住宿地點有關，例如：為了和客戶住進同一間旅館、距離會議或活動地點更近，或是選擇較安全的區域。

現在，全球的旅行社都能看得到 Agoda 所提供的住宿選項，價格也和 Agoda 訂房網站相同；更能在同一視窗進行比較，並在同一個PNR中預訂所有服務。

Amadeus 亞太區旅館、旅遊與保險部門主管 Christian Lukey 表示：「這是我們首次在亞洲與 B2C 業者合作，所以意義重大，因為我們將協助旅行社提供無縫且更具競爭優勢的服務，同時還能降低成本、提高效率。對Agoda來說，我們也是第一家將Agoda多元的住宿選擇提供給全球旅行社與旅客的夥伴公司，為此我們感到相當榮幸。」

對商務旅行社而言，能夠透過 Amadeus 預付訂房尤其重要，旅行社將能從 Agoda 所提供的住宿選擇中，選擇符合公司「照顧責任（Duty of Care）」要求的住宿，並能利用單一 PNR ，直接整合員工的其他差旅規劃。此外，Agoda 的住宿預訂需預付費用，對於沒有公司信用卡的員工來說更為方便。

Agoda 資深總監 Ernst Hemmer 表示：「這次Agoda和 Amadeus 的結盟，讓我們得以進入全球旅遊服務市場，尤其在商務旅行方面，市場規模預估平均每年成長 5.8％，並將在 2020 年達到 1.6 兆美元。Agoda 的客戶向來享有大量且不同的旅館、公寓或休閒渡假別墅選項，而透過這次的合作，也能為商務旅行提供這些選項。我們非常看好未來與 Amadeus 持續密切合作，以此一夥伴關係為基礎，我們將為旅行社和客戶帶來更多好處。」

Agoda 是線上旅遊服務的領導品牌，提供世界各地的住宿選項；公司創立於東南亞，因此提供的亞洲房源與房型更是強項。

(工商 )