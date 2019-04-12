《迷幻世界與超酷異境》。（城市遊牧影展提供）

《黑就是黑》。（城市遊牧影展提供）

遊牧影展視覺海報。（城市遊牧影展提供）

一年一度的「城市遊牧影展」今年邁入第18屆。遊牧影展以「議題討論」為特色，每年引進藝術、人權、音樂、文化、科技、性別議題等各國佳片，2019年更有奧斯卡提名影片、SXSW評審團大獎等影片受邀，題材風格多元豐富。

今年片單共有25部展映長片、4個短片單元，共計47部作品，囊括了多個不同大小主題，其中還有40部為台灣首映或亞洲首映電影。為同步慶祝今年八月「WOODSTOCK音樂節」滿五十週年，遊牧影展也特別選了三部與胡士托精神呼應的音樂影片：紀錄早逝的吉他之神吉米罕醉克斯，多場經典現場表演實況的《吉米罕醉克斯傳奇》(Jimi Hendrix 1973)；改編自漫畫的成人動畫《黑就是黑》(Black is Beltza)，以高度風格化的畫風、精挑細選的配樂，帶我們看動盪的六零年代是如何影響現代；以及修復了100多個小時的膠捲和錄音帶，才得以回復60年代由《飛越杜鵑窩》原著小說作者肯克西主導的一趟迷幻公路之旅的《迷幻世界與超酷異境》(Magic Trip： Ken Keseys Search for a Kool Place)。

除此之外，今年影展也邀請到多位國際與華裔導演影人共襄盛舉，其中《吉米罕醉克斯傳奇》導演John Head和《黑就是黑》導演Fermín Muguruza，亦會針對「WOODSTOCK音樂精神」進行對談及分享。在國際展映單元之外，城市遊牧影展每年也舉辦長短片及MV競賽。今年共收到近300件影片投件，邀請到紀錄片導演陳芯宜、台灣獨立樂團「盪在空中」主唱賴Q，以及《吉米罕醉克斯傳奇》導演John Head三位一起擔任評審。

城市遊牧影展將自5月11日到27日間，於西門町真善美戲院舉辦，電影預售票將於4月中開始售票，請洽兩廳院售票系統。詳細片單內容請上官網https：／／urbannomad.tw／，或上官方粉絲團https：／／www.facebook.com／UrbanNomad.tw／。

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